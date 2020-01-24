Bakan Dönmez: "Deprem bölgesinin büyük kısmında enerji arzı sorunu yok"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle elektrik dağıtım şebekesinde kısmi kesintiler yaşandığını ancak bölgenin büyük kısmında enerji arzının sorunsuz devam ettiğini bildirdi.

Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ekiplerin il ve ilçe merkezlerindeki arızalara müdahale konusunda ivedilikle hareket ettiğini bildiren Dönmez, şunları kaydetti:

"Depremden dolayı Sivrice'deki elektrik dağıtım şebekesinde kısmi kesintiler yaşandı. Ekiplerimiz hızla bölgeye intikal ederek, hasar tespit çalışmalarına başladı. Bölgenin büyük bir kısmında enerji arzı sorunsuz bir şekilde devam ediyor ancak şu anki belirlemelerimize göre bazı kesimlerde yer yer kesintiler söz konusu. Köylerdeki hasar tespit çalışmaları için de bölgelere ekip sevk edildi. Depremden etkilenen Tunceli, Malatya, Diyarbakır ve Bingöl'de de hasar tespit çalışmalarının yapılması ve arızalara müdahale edilmesi için sahada çalışmalar başlatıldı."