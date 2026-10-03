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Böylesi kimsenin aklına gelmez! Duvarı delip kasaya ulaştılar ama...

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Hatay'da filmleri aratmayan bir olay yaşandı. Kuyumcuyu soymak için bitişiğinde bulunan terzinin kapısını zorlayarak iş yerine giren ve duvarı delerek kuyumcunun kasasını kesmeye çalışan 2 hırsız, çelik kasayı kesemedi. İş yerinden elleri boş dönen hırsızların o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'da kuyumcuyu soymak için bitişiğinde bulunan terzinin kapısını zorlayarak iş yerine giren ve duvarı delerek kuyumcunun kasasını kesmeye çalışan 2 hırsızın, çelik kasayı kesemeyince iş yerinden ellerinin boş ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl Çarşısı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; çarşıda bulunan Süleyman Tarhana'ya ait iş yerinin bitişiğindeki kuyumcuyu soymak isteyen 2 şahıs, kapısını zorlayarak girdikleri terzinin duvarına delik açtı.
Böylesi kimsenin aklına gelmez! Duvarı delip kasaya ulaştılar ama... 1

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Spiralle duvarı delen şahıslar, kasaya da zarar verdi. Sabah saatlerinde işyerine geldiğinde yanık kokusunu ve deliği fark eden Tarhana durumu polis ekiplerine bildirdi.

Böylesi kimsenin aklına gelmez! Duvarı delip kasaya ulaştılar ama... 2

Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri; terzinin kapısını zorlayarak açtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıyan 2 şahsı yakalamak için çalışma başlattı. İlk belirlemelere göre; hırsızların kasayı kesemedikleri için soygundan elleri boş döndükleri öğrenildi.

Böylesi kimsenin aklına gelmez! Duvarı delip kasaya ulaştılar ama... 3

"BÖYLE BİR HIRSIZLIK OLAYI AKLIMA KESİNLİKLE GELMEZDİ"

Filmleri aratmayan soygun girişimiyle ilgili yaşananları anlatan Süleyman Tarhana, "Dün sabah saat 08.10'da dükkanı açtım ve burnuma çok kötü bir koku geldi. Dükkanın içi toz içindeydi. İçeri girince buraya birilerinin girdiğini ve ortalığı dağıttığını anladım. Baktım ki duvar delinmiş ve kuyumcunun kasasına müdahale edilmiş. Kasanın birkaç yerinde kesik vardı, hemen dışarı çıktım ve emniyete haber verdim.

Böylesi kimsenin aklına gelmez! Duvarı delip kasaya ulaştılar ama... 4

Büyük ihtimalle kuyumcu için gelmişler çünkü benim burada çalınacak herhangi bir eşyam yok ama benim de zararım çok. Kuyumcunun altınlarına zarar verememişler, altınları alamamışlar ama kasayı açmaya çalışmışlar. Bunlar kasanın burada olduğunu bilen kişiler olabilir. Böyle bir hırsızlık olayı aklıma kesinlikle gelmezdi. Artık korkmaya başladık, inanın her şeyden korkar olduk. Adam duvarı delip kuyumcuya girmeye çalışmış. İspatı da burada, görüntüsü de burada. Emniyet geldi, olay yeri inceleme ekibi geldi. Burası terzihane duvarı delip yanındaki kuyumcuya girmeye çalışmışlar. Kuyumcunun söylediğine göre herhangi bir şey çalamamışlar çünkü kasayı açamamışlar. Kasa çok büyük, yaklaşık iki tonluk bir kasaymış. Bunlar mutlaka planlı hareket etmişler" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hatay duvar kasa
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