Bakan Dönmez duyurdu! Doğal gaz da dahil edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal destek olarak verilen ısınma yardımının kapsamı doğal gazı da içine alacak şekilde genişletildi. Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile konu hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah en kısa zamanda uygulama hayata geçirilecek." ifadelerini kullandı.

Sosyal destek olarak verilen ısınma yardımının kapsamı doğalgazı da içerisine alacak şekilde genişletildi.



Bugün, @tcailesosyal Bakanımız Sn. @deryayanikashb ile konu hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik.



İnşallah en kısa zamanda uygulama hayata geçirilecek. pic.twitter.com/960S2AsqNK — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) January 13, 2022

ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Kömür yardımlarının, yeni yılla birlikte doğal gaz faturası desteği olarak da verilebileceğinin haberini paylaşmak istiyorum." ifadesini kullanmıştı. (AA)

