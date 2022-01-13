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Bakan Dönmez duyurdu! Doğal gaz da dahil edildi

13.01.2022 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ısınma yardımı ile ilgili önemli bir gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Dönmez, sosyal destek olarak verilen ısınma yardımının kapsamının doğal gazı da içine alacak şekilde genişletildiğini belirtti.

Bakan Dönmez duyurdu! Doğal gaz da dahil edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal destek olarak verilen ısınma yardımının kapsamı doğal gazı da içine alacak şekilde genişletildi. Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile konu hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah en kısa zamanda uygulama hayata geçirilecek." ifadelerini kullandı.

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ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Kömür yardımlarının, yeni yılla birlikte doğal gaz faturası desteği olarak da verilebileceğinin haberini paylaşmak istiyorum." ifadesini kullanmıştı. (AA)

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Fatih Dönmez
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