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Bakan Dönmez duyurdu! Elektrikte tüm zamanların rekoru kırıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.09.2020 11:49 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "3 Eylül'de tüm zamanların günlük elektik üretim rekorunu 1 milyar kilovatsaati aşarak kırdık" açıklamasında bulundu.

Bakan Dönmez duyurdu! Elektrikte tüm zamanların rekoru kırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, günlük elektrik üretimi ve saatlik elektrik tüketiminde tüm zamanların en yüksek değerlerine 3 Eylül'de ulaşıldığını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından günlük elektrik üretim ve tüketimine dair verileri paylaştı.

Tüm zamanların günlük elektik üretim rekorunun 1 milyar kilovatsaat alışarak kırıldığını belirten Dönmez, "Üreten Türkiye'nin enerjisi rekorlar kırarak yükselmeye devam ediyor. Salgına rağmen günlük/saatlik elektrik üretiminde yeni rekorlarla Türkiye’nin enerjisine enerji kattık." ifadelerini kullandı.

Paylaşıma göre, günlük elektrik üretiminde 1 milyar 7 milyon 331 bin kilovatsaat ile 3 Eylül'de tüm zamanların en yüksek değeri kaydedildi. Önceki rekor 2 Ağustos 2018'de 1 milyar 6 milyon 642 bin kilovatsaat ile kırılmıştı.

Saatlik elektrik tüketiminde de 49 milyon 556 bin kilovatsaat ile yine 3 Eylül'de saat 14:00'te tüm zamanların en yüksek değeri kaydedildi.

Türkiye'de en yüksek talebin olduğu saatte 38 adet Keban Barajı'na denk üretim yapıldı ve aynı düzeyde elektrik tüketimi oldu.

KAYNAK:AA


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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Üretim rekoru kırdınız sayın bakanım bize halka ne yararı var Bi indirim olsa artık belimizi doğrultamıuoruz valla
elektrik ucuzladı da bizim mi haberimiz yohh
garanti ediyorum kışın daha fazla olacak . bunun için bakan olmanıza gerek yok
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