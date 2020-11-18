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Bakan Dönmez duyurdu: Keşiflerin devamı gelecek!

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.11.2020 14:00 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz ve Karadeniz'deki enerji keşif çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşiflerin devamının geleceği müjdesini vererek, 'İnşallah hem Karadeniz'de hem de Akdeniz'de keşiflerimizin devamı gelecek. Pek çok ülkeden de kendi karasularında arama ve sondaj çalışması yapmamız için teklif aldık.' açıklamasını yaptı.

Bakan Dönmez duyurdu: Keşiflerin devamı gelecek!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'İnşallah hem Karadeniz'de hem de Akdeniz'de keşiflerimizin devamı gelecek.' açıklamasını
yaptı

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