FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Dönmez duyurdu: Temmuzda ilk kaynağı yapacağız

Bakan Dönmez duyurdu: Temmuzda ilk kaynağı yapacağız

27.05.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "(Karadeniz'de) Temmuzda boruların deniz altına döşenmesi için ilk kaynağı yapacağız. Borular 2200 metre su derinliğinden geçecek" dedi.

Bakan Dönmez duyurdu: Temmuzda ilk kaynağı yapacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 4'üncü sondaj gemisinin 2 ay sonra ilk sondajı için demir alacağını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından satır başları;

Karadeniz'de keşfedilen gazı 2023 yılında kullanacağız. Gaz akış testleri başarıyla tamamlandı. Artan fiyatlar maliyetler üzerinde bir baskı oluşturuyor. Yerli doğalgazın devreye girmesiyle maliyetler azalacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir ilçeye lityum müjdesi! Dev tesis geliyorBir ilçeye lityum müjdesi! Dev tesis geliyor
Kritik faiz kararı açıklandı!Kritik faiz kararı açıklandı!
Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...
Anahtar Kelimeler:
Fatih Dönmez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da eski sevgili dehşeti! Silah sesleri duyulan evde korkunç manzara

İstanbul'da eski sevgili dehşeti! Silah sesleri duyulan evde korkunç manzara

Sigara ve alkole ÖTV zammı!

Sigara ve alkole ÖTV zammı!

Elinde poşetle hastaneye koştu! İçinden çıkana kimse inanamadı

Elinde poşetle hastaneye koştu! İçinden çıkana kimse inanamadı

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Araba almak isteyenler dikkat! Bir iyi bir kötü haber geldi

Araba almak isteyenler dikkat! Bir iyi bir kötü haber geldi

Konutta fahiş kiraya yeni önlem: Zorunluluk geliyor

Konutta fahiş kiraya yeni önlem: Zorunluluk geliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişkiye girdi, hafızasını kaybetti

Cinsel ilişkiye girdi, hafızasını kaybetti

İtirafı olay yarattı! “Bana takıntılı erkeklerden...”

İtirafı olay yarattı! “Bana takıntılı erkeklerden...”

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Kalp krizi geçirirken kendi kendine hastaneye gitti

Kalp krizi geçirirken kendi kendine hastaneye gitti

Instagram yasağını deldi! Tamamen çıplak poz verince...

Instagram yasağını deldi! Tamamen çıplak poz verince...

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.