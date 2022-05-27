Bakan Dönmez duyurdu: Temmuzda ilk kaynağı yapacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne katıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 4'üncü sondaj gemisinin 2 ay sonra ilk sondajı için demir alacağını söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından satır başları;
Karadeniz'de keşfedilen gazı 2023 yılında kullanacağız. Gaz akış testleri başarıyla tamamlandı. Artan fiyatlar maliyetler üzerinde bir baskı oluşturuyor. Yerli doğalgazın devreye girmesiyle maliyetler azalacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum