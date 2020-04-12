FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Dönmez duyurdu: Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda

Bakan Dönmez duyurdu: Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.04.2020 12:10 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı "BOREL"in haftaya raflarda yerini alacağını bildirdi.

Bakan Dönmez duyurdu: Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, BOREL'in seri üretimde olduğunu belirtti.

BOREL'in haftaya raflardaki yerini alacağını kaydeden Dönmez, "Kovid-19 ile mücadelemizde bütün kurumlarımızla milletimizin yanındayız. Bugünlerin de hep birlikte üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Dönmez, geçen ay yaptığı açıklamada el dezenfektanları üretiminde Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünün (BOREN) Ar-Ge sürecini tamamladığını duyurmuştu. Çalışmaların olumlu sonuç vermesiyle Eti Maden'in borlu dezenfektanın seri üretimine başlayacağını ifade eden Dönmez, BOREN'in Ar-Ge laboratuvarında geliştirilen el dezenfektanının etil alkol, gliserol, bor, aloe vera, lavanta, çay ağacı yağı ve su karışımını içerdiğini belirtmişti.

dsadaf


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul bomboş kaldıSokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul bomboş kaldı
Bakan Pakdemirli duyurdu! Haziran ayında başlıyorBakan Pakdemirli duyurdu! Haziran ayında başlıyor
Satın alacağınız araçta haciz olabilir!Satın alacağınız araçta haciz olabilir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
el dezenfektanı, Fatih Dönmez,

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca gece yarısı son gelişmeyi duyurdu: İlk kez azaldı

Bakan Koca gece yarısı son gelişmeyi duyurdu: İlk kez azaldı

İçişleri Bakanı Soylu: Eleştirileri kabul ettim

İçişleri Bakanı Soylu: Eleştirileri kabul ettim

24 ay boyunca ayda 239 TL alabilirsiniz! Kimse bilmiyor... İşte şartları!

24 ay boyunca ayda 239 TL alabilirsiniz! Kimse bilmiyor... İşte şartları!

Yasak sonrası hizmeti durdurdular

Yasak sonrası hizmeti durdurdular

'Türkiye, IMF'den kredi alacak' iddialarına yanıt

'Türkiye, IMF'den kredi alacak' iddialarına yanıt

Evlenenler bu devlet desteğinden faydalansın! Toplamda 9000 TL'ye kadar...

Evlenenler bu devlet desteğinden faydalansın! Toplamda 9000 TL'ye kadar...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Tam 24 ay süreyle devlet desteği...

Tam 24 ay süreyle devlet desteği...

Ev hanımlarına emeklilik müjdesi!

Ev hanımlarına emeklilik müjdesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pakdemirli duyurdu! Haziran ayında başlıyor

Bakan Pakdemirli duyurdu! Haziran ayında başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan IMF ile anlaşma iddialarına yanıt

'Türkiye, IMF'den kredi alacak' iddialarına yanıt

Getir ve Banabi sokağa çıkma yasağı sonrası faaliyetlerini durdurdu

Yasak sonrası hizmeti durdurdular

Evlenenler bu devlet desteğinden faydalansın! Toplamda 9000 TL'ye kadar...

Evlenenler bu devlet desteğinden faydalansın! Toplamda 9000 TL'ye kadar...

24 ay boyunca ayda 239 TL alabilirsiniz! Kimse bilmiyor... İşte şartları!

24 ay boyunca ayda 239 TL alabilirsiniz! Kimse bilmiyor... İşte şartları!

Gelir kapısı arayanlara müjde! İnternetten bu yöntemlerle para kazanabilirsiniz!

Gelir kapısı arayanlara müjde! İnternetten bu yöntemlerle para kazanabilirsiniz!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.