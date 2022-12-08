Bakan dönmez 'en büyük keşiflerden birisi' demişti! 'Petrol fışkırdığı' iddia edildi! Günlük 5 bin varil...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den petrol haberi gelmişti. Bakan Dönmez verdiği bir röportajda, "Adana'da petrol bulundu, müjdeyi yakında açıklayacağız. Adana’daki petrol keşfini yakında ilan edeceğiz" demişti. Bölgede 2019 yılında petrol arama çalışmaları başlatan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı petrol buldu.

"AÇIKLADIĞIMIZDA GÖRECEKSİNİZ! EN BÜYÜK KEŞİFLERDEN BİRİSİ..."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Şırnak'ta yapılan petrol keşfine ilişkin "Açıkladığımızda da göreceksiniz son dönemde karada yapılmış en büyük keşiflerden birisi olabilir. Bunun için biraz daha zamana ihtiyacımız var." demişti.

PETROL FIŞKIRDIĞI' İDDİA EDİLDİ!



Petrol sahasındaki 14 kuyuda çalışmalar devam ederken, ortalama günlük 5 bin varil petrol üretimi yapılıyor. Artan kuyu sayısı ile birlikte günlük üretimin 10 bin varilin üzerine çıkması bekleniyor. Şırnak’ta 9 Aralık 2019'da imha etmeye çalıştığı patlayıcının infilak etmesi sonucunda şehit düşen Astsubay Esma Çevik'in adı ise petrol sahasında yaşatılıyor.

Gabar Dağı eteklerindeki Kayaboyun köyü sakinleri, bölgede bulunan petrolden dolayı sevinçlerini dile getirdi. Vatandaşlar, köylerinde bulunan petrolün hem bölgeye hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Köy sakinlerinden Hakan Vural, “Bundan 3 yıl önce Türkiye Petrolleri bölgede sismik çalışması yapınca hiçbirimiz inanmıyorduk burada petrol çıkacağına. Zamanla gelen büyük makineler, gelen ekipmanlar, burada yapılan sağlıklı ve itinalı çalışmalardan dolayı 3 yıl gibi kısa bir sürede çok güzel ve kaliteli bir petrol çıktı. Bölgede 14 kuyu açıldı, bunlardan 6 tanesi faal ve hizmet veriyor. İnşallah yakında 80’a kadar çıkacak kuyu sayısı. Bu halkımız ve bölgemiz için, ilimizin kalkınması için, ülkemizin bekası için çok güzel bir proje. Burada profesyonelce çalışmaları görünce devletimizin ne kadar büyük olduğunu, süper bir güç olduğunu bir daha öğrenmiş olduk. Şimdiden bu petrolün ülkemize, vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi. (İHA)

