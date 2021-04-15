Bakan Dönmez: Hedef, 2023 sonuna kadar yüzde 15 tasarruf

Bakan Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğin bugün Resmi Gazetede yayımlandığını bildirdi. Tebliğin yayımlamasıyla birlikte artık kamu kurumlarının enerji verimliliği maliyetlerini yaptıkları tasarruf bedeli üzerinden karşılayacağını belirten Dönmez, "Kamu kurum ve kuruluşlarımız, 2 milyon TL ve üzeri yatırımla hayata geçirecekleri enerji verimliliği projeleri için 15 yıla kadar enerji performans sözleşmesi imzalayabilecek. Yaklaşık 1,5 yıl önce enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan kamu binaları için enerji verimliliği hedefini 2023 yılı sonuna kadar yüzde 15 olarak belirleyen Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayımlanmıştı. Genelgenin yayımlanmasının akabinde Bakanlıkta hızlı bir çalışma başlattık. Bu kapsamda yürütülecek iş ve işlemlerin tanımlandığı 'Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi'ni Bakanlığımızın resmi internet sitesinde paylaşıma açtık. Bu rehberde önerilen yöntemlerden birisi de enerji performans sözleşmeleriydi. Söz konusu genelge kapsamına giren 2314 bina-kampüsün toplam inşaat alanı 80,9 milyon metre kare, yıllık enerji tüketimleri toplamı ise 1,22 milyon TEP değerine denk geliyordu. Bu denli enerji yoğun bir alanın dönüşümü ciddi bir planlama gerektiriyor. Bu nedenle her bir konuyu en ince detayına kadar ele aldık" dedi.