Bakan Dönmez: Karadeniz gazını taşıyacak borular Filyos’a gelmeye başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Geri sayım devam ediyor. Karadeniz gazını denizden karaya taşıyacak borular Filyos Doğalgaz İşleme Tesisimize gelmeye başladı” ifadelerine yer verdi.

???? Filyos ????



Geri sayım devam ediyor… ⏱



Karadeniz gazını denizden karaya taşıyacak borular Filyos Doğalgaz İşleme Tesisimize gelmeye başladı.



???? Ocak 2022 ➡️ ???? 2023 pic.twitter.com/3Il1DVZwzF — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) January 16, 2022



