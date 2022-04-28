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Bakan duyurdu! 695 projeye 205 milyon destek verilecek!

28.04.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçilere verilecek desteklerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişci kırsal kalkınma projeleri kapsamında 695 projeye 205 milyon lira hibe desteği verileceğini duyurdu.

Bakan duyurdu! 695 projeye 205 milyon destek verilecek!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kırsal kalkınma destekleri kapsamında 695 projeye 205 milyon lira hibe desteği verileceğini duyurdu.
Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırsal kalkınma destekleri kapsamında 695 projeye 205 milyon lira hibe desteğini üreticilerimizle buluşturuyoruz. Üreticilerimize güç katacak desteklerimiz hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kirişci'nin paylaşımında söz konusu desteğe ilişkin ayrıntılar da yer aldı.

Buna göre, IPARD destekleri kapsamında 11. çağrı ilanıyla yapılan başvurulardan 695'inin değerlendirilme süreci bu ay içinde tamamlandı.

205 milyon lira destek sağlanan projeler hayata geçirildiğinde toplam 368 milyon liralık makine-ekipman ülke tarımına kazandırılmış olacak.

  1. çağrı kapsamında çiftçilere ve kırsal alandaki diğer yatırımcılara toplamda 3 milyar lira hibe desteği sağlanması hedefleniyor. (AA)
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