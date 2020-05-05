Bakan duyurdu! Ankara-Sivas arası 12 saatten 2 saate iniyor

Bakan Karaismailoğlu, hattaki çalışmalara ilişkin bilgi almak için TCDD yetkilileri ve yüklenicilerle video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Karayolları Genel Müdürlüğündeki (KGM) toplantının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT hattını açmanın kendilerine nasip olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Karaismailoğlu, hattın bir an önce hizmete açılması için ekip olarak yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek, dünyadaki sayılı büyük projeler arasında yer alan hattı hizmete açarak Türkiye'deki YHT ağını genişleteceklerini bildirdi.

Hatla ilgili tamamlanan, devam eden ve yeni başlayan işlerin bulunduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Onları bir an önce bitirme telaşı içindeyiz. Kovid-19 salgını sürecinde şantiyelere gidemesek de aklımızdan şantiyeler çıkmadı." diye konuştu.

YÜKLENİCİLER ÖZVERİLİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR'

Karaismailoğlu, şantiyelere gidememelerine karşın video konferans yöntemiyle şirket temsilcilerinden çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını ifade ederek, yaklaşık 2 aydır Kovid-19 salgınından tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin de etkilendiğini, şantiyelerin kapanmadığını ancak verim düşüklüğü yaşandığını söyledi.