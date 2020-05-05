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Bakan duyurdu! Ankara-Sivas arası 12 saatten 2 saate iniyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.05.2020 14:04 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 400 kilometrelik Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı projesiyle ilgili, "Bu yıl içinde Sivas ile Ankara'yı hızlı trenle birbirine bağlayıp, iki il arasındaki mesafeyi 12 saatten 2 saate düşüreceğiz." dedi.

Bakan duyurdu! Ankara-Sivas arası 12 saatten 2 saate iniyor

Bakan Karaismailoğlu, hattaki çalışmalara ilişkin bilgi almak için TCDD yetkilileri ve yüklenicilerle video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Karayolları Genel Müdürlüğündeki (KGM) toplantının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT hattını açmanın kendilerine nasip olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Karaismailoğlu, hattın bir an önce hizmete açılması için ekip olarak yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek, dünyadaki sayılı büyük projeler arasında yer alan hattı hizmete açarak Türkiye'deki YHT ağını genişleteceklerini bildirdi.

Hatla ilgili tamamlanan, devam eden ve yeni başlayan işlerin bulunduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Onları bir an önce bitirme telaşı içindeyiz. Kovid-19 salgını sürecinde şantiyelere gidemesek de aklımızdan şantiyeler çıkmadı." diye konuştu.

YÜKLENİCİLER ÖZVERİLİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR'

Karaismailoğlu, şantiyelere gidememelerine karşın video konferans yöntemiyle şirket temsilcilerinden çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını ifade ederek, yaklaşık 2 aydır Kovid-19 salgınından tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin de etkilendiğini, şantiyelerin kapanmadığını ancak verim düşüklüğü yaşandığını söyledi.

Yüklenicilerin çalışmalarına özverili bir şekilde devam ettiklerini anlatan Karaismailoğlu, "Bizim şantiyelerimiz en güvenli alanlar. Çünkü izole bir alan." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT hattında yürütülen çalışmaların geldiği aşamaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"400 kilometrelik Ankara-Sivas YHT hattında tünelin sonunda ışığı gördük. İnşallah en kısa zamanda ışığa ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İki hattın sinyalizasyon ve elektrik işleri tamamlanma aşamasında. Hat serimi bitti, kaynak işleri devam ediyor. Bu yıl içinde Sivas ile Ankara'yı hızlı trenle birbirine bağlayıp, iki il arasındaki mesafeyi 12 saatten 2 saate düşüreceğiz. Hat, bitmeye yakın. İnce işlere bile başladık. En kısa zamanda hizmete açmayı planlıyoruz."

'HATTA 8 İSTASYON BULUNUYOR'

Ankara-Sivas YHT hattı üzerinde 8 istasyon bulunduğunu ifade eden Karaismailoğlu, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Akdağmadeni üzerinden Sivas'a ulaşılacağını bildirdi.

Karaismailoğlu, Yerköy-Kayseri hızlı tren hattıyla ilgili altyapı çalışmalarının da devam ettiğini belirterek, bu hatla Kayseri'yi Sivas, Ankara ve İstanbul'a bağlayacaklarını kaydetti.

Karadeniz'i Anadolu'ya bağlayan Samsun-Kalın demir yolu hattına da değinen Karaismailoğlu, 1930'lu yıllarda faaliyete geçen hattın Samsun Limanı'nı İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan önemli bir hat olduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, 2015'te tamamen durdurulan hattın, Avrupa Birliği standartlarında elektrikli ve sinyalli hale getirildiğini, tüm rayların yenilendiğini, hat kapasitesinin 2,5 kat artırıldığını dile getirdi.

Demir yolu tarihindeki en büyük modernizasyon çalışması olan Samsun-Kalın hattının, hem lojistik hem de ulaşım anlamında Samsun'u Sivas'a bağladığına dikkati çeken Karaismailoğlu, hatta deneme sürüşlerinin dün başladığını kaydetti.

KAYNAK:AA


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