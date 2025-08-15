FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bakan duyurdu: Beklenen ödemeler hesaplara aktarılıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım yardımlarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladıklarını bildirdi. Bakan Göktaş, "Yeni düzenlemeyle evde bakım yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Bu kapsamda bu ay toplam 6,1 milyar lira ödeme yapıyoruz" dedi.

Bakan duyurdu: Beklenen ödemeler hesaplara aktarılıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın sunduğu en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan evde bakım yardımının, 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmesi düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.

Bakan duyurdu: Beklenen ödemeler hesaplara aktarılıyor! 1

35 MİLYARDAN FAZLA YARDIM

Bu yardımla, engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşamasıyla, aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek olduklarını belirten Göktaş, "Bu çerçevede 2025 yılı içerisinde bugüne kadar toplam 37,4 milyar lira evde bakım yardımında bulunduk" bilgisini paylaştı.

Bakan duyurdu: Beklenen ödemeler hesaplara aktarılıyor! 2

HAK SAHİPLERİNİN HESAPLARINA YATIRILIYOR

Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı aylık ödemelerinin, temmuz ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla 10 bin 125 liradan 11 bin 702 liraya çıkarıldığını ve her ayın 15'inde hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını bildirerek, şunları kaydetti:

Bakan duyurdu: Beklenen ödemeler hesaplara aktarılıyor! 3

"Yeni düzenlemeyle evde bakım yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Halihazırda 529 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor. Bu kapsamda bu ay toplam 6,1 milyar lira ödeme yapıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi!Sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi!
Ücretli çalışan sayısı yıllık olarak arttı!Ücretli çalışan sayısı yıllık olarak arttı!

Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım ödemeleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aktürkoğlu'nda gece yarısı rota değişti! Süper Lig devi devrede...

Aktürkoğlu'nda gece yarısı rota değişti! Süper Lig devi devrede...

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından 'Allah'a havale ediyorum' diyerek görevinden istifa etti

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından 'Allah'a havale ediyorum' diyerek görevinden istifa etti

E-Devlet'ten yardım başvuruları başladı! '10 bin liraya da dolabilir'

E-Devlet'ten yardım başvuruları başladı! '10 bin liraya da dolabilir'

Aynı marka yine domuz eti! İkinci kez yakalandı

Aynı marka yine domuz eti! İkinci kez yakalandı

Eskiden kilo kilo alınırdı şimdi taneyle!

Eskiden kilo kilo alınırdı şimdi taneyle!

Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini belli oldu

Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini belli oldu

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.