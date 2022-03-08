Bakan duyurdu! Bugünden itibaren hesaplara yatacak! 5,5 milyar lira...

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarımsal desteklere ilişkin bir açıklamada bulundu.

5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildiren Bakan Kirişci, "Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildiren Bakan Kirişci, "Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

ARALARINDA AYÇİÇEĞİ DE VAR! YÜZDE 75 HİBE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre hububat, baklagil, ayçiçeği, kanola, soya ve aspir gibi yağlı tohumlu bitki üretimi yapanlara hibe desteği verileceği ifade duyurulmuştu.

