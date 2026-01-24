FİNANS

Bakan duyurdu! Doğal gaz ve elektriğe zam var mı?

Tüketici elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Gözler Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dayken yeni bir açıklama geldi. Peki Şubat ayında elektrik ve doğal gaza zam var mı? İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Elektrik ve doğal gaza zam var mı? Tüketicinin en çok merak ettiği sorulardan biri de bu. Maaşlara yapılan zamların ardından tüm kalemlerde artış olmuştu. Temel ihtiyaç olan elektrik ve doğal gaz için is zam haberi var mı yok mu merak ediliyor.

DOĞAL GAZA VE ELEKTRİĞE ZAM VAR MI?

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şubat ayında elektrik ve doğal gaza zam olup olmayacağını açıkladı. Bayraktar, Şubat 2026 dönemi için doğal gaz ve elektrik fiyatlarına zam yapılmayacağını belirtti.

Bakan Bayraktar, mevcut arz durumu ve stokların yeterliliğine işaret ederek, bu ay için enerji tarifelerinde herhangi bir artış planlamadıklarını belirtti.

