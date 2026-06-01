Emekliye 'Buna göre hesap yapabilir' dedi 'Geçen dönem tutturduk'

Temmuz ayı adım adım yaklaşırken milyonlarca emekli maaş zamlarını merak etmeye ve hesaplamalara başladı. Cuma günü açıklanacak enflasyon verileriyle emekli için 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak, geriye 6 aylık enflasyon farkı için haziran ayının enflasyon verisi kalacak. Şimdi gözler temmuz ayında maaşlara gelecek zam için hesaplamalara çevrildi.

"GEÇEN DÖNEM DE HESAPLAMIŞTIK VE TUTTURMUŞTUK"

A Haber yayınında konuşan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem şu ifadeleri kullandı:

"Cuma günü enflasyon açıklanacak. Dolayısıyla biz 5 aylık enflasyon rakamını öğrenmiş olacağız. 4 aylığı konuşmuştu, %14.64 çıkmıştı. Yani bu cepte. 6 aylık enflasyon rakamına bakılıyor. Bu durumda mayıs enflasyonu yani cuma günü açıklanacak enflasyonun %2 civarında %1,80 - 1,90 o civarda bir enflasyon beklentisi var. Sonra tabii Haziran enflasyonu da gelecek. İki veri kaldı. Bir tanesi için 4 günümüz var. Bir tanesi için de 34 günümüz var. Dolayısıyla Temmuz için aşağı yukarı biz hesaplama yapmıştık. Hani Haziran ve Mayıs enflasyonlarını, tahminlerini de göz önüne alarak Merkez Bankası'nın beklenti anketinden yola çıktık. Aşağı yukarı %18 - 19 civarında bir 6 aylık enflasyon geleceğini hesapladık. Yani geçen dönem de hesaplamıştık ve tutturmuştuk. Dolayısıyla %18-19'a göre bir hesap yapabilir emekliler. 6 aylık enflasyondan bahsediyorum. Bu SSK ve Bağ-Kur emeklisinin %18-19 civarında bir enflasyon artışı alacağını, memur emeklilerinin ise ve memurların ise %15-16 civarında bir toplu sözleşme artı enflasyon farkı alacağını gösteriyor.

"REFAH PAYI" VURGUSU

Ha hükümet, 5 Haziran'dan sonra ya da 3 Haziran'dan sonra bir karar verir, ben burada işte bu oranları eşitleyeceğim der, bir refah payı düşünür, bunlar tabii o zamanın konusu. Ama 6 aylık enflasyon öyle gözüküyor ki %18-19 civarında çıkacak. 20.000 TL en düşük emekli maaşı. O da 30.000 liraya yaklaşacak. En düşük memur maaşı da 70.000 liranın üzerine çıkacak bu oranlarla birlikte.

Cuma günü aslında biraz daha netleştireceğiz. Yani %2 civarında bir enflasyon beklentisi var. O gelirse işte yeniden 16'yı geçmiş olacak 5 aylık enflasyon. O zaman biraz daha konuşuruz. Zaten bir veri kalmış olacak. 4 aylık şu anda elimizde. Ona mayıs enflasyonu ve haziran enflasyonu ekleyeceğiz"