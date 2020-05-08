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Bakan duyurdu! Emekli maaşları erken ödenecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.05.2020 15:25 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli aylığı ödemelerinin 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

Bakan duyurdu! Emekli maaşları erken ödenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli aylığı ödemelerinin 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

SSK VE VE BAĞKUR ÖDEMELERİ

Bakan Selçuk; 19 Mayıs’ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs’ın Ramazan Bayramı’na denk gelmesi sebebiyle ödemeleri erkene aldıklarına dikkat çekti. Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs’ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs’ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs’ta emekli aylıkları ödenecek. 4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerimiz ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs’ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs’ta aylıkları hesaplara yatırılacak.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Allah razı olsun devletimizden.
3 faz ödemeleri mezarımıza mı yatacak
En az 1500 emekli maaşı dendi annem hala 1090 tl alıuor neye göre ayrım yapıyorsunuz? O zaman genel konuşmayın.
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