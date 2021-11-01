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Bakan duyurdu! İhtiyaç sahiplerine yakacak ve elektrik yardımı

01.11.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kış mevsimi boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşların yakacak ve elektrik giderlerine destek olmak için toplamda 2,5 milyar TL yardım vereceklerini açıkladı.

Bakan duyurdu! İhtiyaç sahiplerine yakacak ve elektrik yardımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kış günlerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2,5 milyar lira yakacak ve elektrik yardımı yapılacağını duyurdu.

Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için desteklerin düzenli bir şekilde sürdüğünü bildirerek, özellikle kış mevsimi boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklere ayrı özen gösterdiklerini kaydetti.

1,6 MİLYAR TL DEĞERİNDE YAKACAK YARDIMI

Bakan Yanık, yakacak yardımı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar için Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’ndan kömür tahsis ederek dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Önümüzdeki kış mevsiminde yakacak ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Bakan Yanık, toplam değeri 1,6 milyar TL’ye ulaşan kömür dağıtacaklarını bildirdi.
Kış ayları boyunca yapılacak yakacak dağıtım işlemlerinin maliyetinin 40 milyon TL olduğunu kaydeden Bakan Yanık, “Tüm Türkiye’de bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla hızlı ve etkin bir şekilde ihtiyaç sahiplerimize bu dağıtımı gerçekleştireceğiz.” dedi.

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ 6 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

Elektrik Tüketim Desteği’nde ise 2019’dan bugüne kadar yapılan yardımın 6 milyar TL’ye ulaştığına dikkat çeken Bakan Yanık, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın elektrik faturalarına destek oluyoruz. Kasım dahil önümüzdeki 4 ayda bu kapsamda yaklaşık 920 milyon TL elektrik tüketim desteği vereceğiz.” dedi.

Kış mevsimi boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteklerinin süreceğinin altını çizen Bakan Yanık, “Önümüzdeki kış günlerinde yakacak ve elektrik yardımları kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 2,5 milyar TL destek vereceğiz” açıklamasında bulundu.

Bakan Yanık, yakacak ve elektrik yardımından faydalanmak isteyen ihtiyaç sahiplerine şu bilgileri verdi:
“İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, yakacak yardımına e-Devlet üzerinden başvurabilecek. Diğer yandan Elektrik Tüketim Desteği’ni ise düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ailelerimize hali hazırda veriyoruz. Herhangi bir kuruma başvuru yapmalarına gerek yok. Sadece kimlik kartları ve elektrik faturaları ile PTT şubelerine gitmeleri yeterli olacak” dedi.

KAYNAK:İHA

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