FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan duyurdu: Sosyal yardımları daha da artıracağız

Bakan duyurdu: Sosyal yardımları daha da artıracağız

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.04.2020 11:37 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk canlı yayında yapmış olduğu açıklamada "2 milyon 111 bin hanemize biner lira teslim ettik. 2. fazda biner lira daha ulaştıracağız 2,3 milyon haneye biner lira ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Bakan duyurdu: Sosyal yardımları daha da artıracağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

Koronavirüs salgını başladığından itibaren bütün bakanlarımız yoğun bir çalışma içerisine girdi. Tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Öncelikle evde kalmalarını sağlamak adına raporların geçerli sayılmasına devam edildi. Biz bütün kuruluşlarımızla, Sağlık Bakanlığının kurallarına uymaya devam ediyoruz. Mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalarını tavsiye ediyoruz bütün vatandaşlarımızın.

Koronavirüs haricinde de biz vatandaşlarımıza her daim dokunuyoruz. Vakıflara yaptığımız yardımı 180 milyona çıkardık, ilerleyen günlerde bunu daha da artıracağız.

2,3 milyon haneye biner lira ulaştırmayı hedefliyoruz.

Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında 1752 ile 4 bin 380 lira arasında bir desteği çalışanlarımıza sunacağız. 3 ay boyunca başvurular geçerli olacak. Tüm iş yerlerine bu ödeneğe başvurmaları çağrısı yapıyorum.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsü yenen kadın: İçim yanıyor, dışım donuyordu Koronavirüsü yenen kadın: İçim yanıyor, dışım donuyordu
Araç sahipleri dikkat! Çifte indirim geliyorAraç sahipleri dikkat! Çifte indirim geliyor
İşten ayrılanlar yıllık 6730 TL'ye kadar ödeme alabilir!İşten ayrılanlar yıllık 6730 TL'ye kadar ödeme alabilir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği,

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca gece yarısı açıkladı! Hizmete girdi

Sağlık Bakanı Koca gece yarısı açıkladı! Hizmete girdi

Sağlık çalışanları için psikolojik destek sistemi: RUHSAD

Sağlık çalışanları için psikolojik destek sistemi: RUHSAD

Torba yasa taslağında KYK maddesi!

Torba yasa taslağında KYK maddesi!

Doğalgazda kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecek

Doğalgazda kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecek

İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor

İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor

Stoklar bitmek üzere! Ürünlere zam yolda

Stoklar bitmek üzere! Ürünlere zam yolda

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ev hanımlarına emeklilik müjdesi!

Ev hanımlarına emeklilik müjdesi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Temel İhtiyaç Destek Kredisi şartları neler?

Temel İhtiyaç Destek Kredisi şartları neler?

İŞKUR'dan yüzlerce yeni ilan! 5000 TL maaş ile...

İŞKUR'dan yüzlerce yeni ilan! 5000 TL maaş ile...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mark Mobius: Türkiye şalter indirmeyerek doğru olanı yapıyor

Mark Mobius: Türkiye şalter indirmeyerek doğru olanı yapıyor

Devletten çocuk parası desteği! Ebeveynlere 100 Dolara kadar ödeme yapılıyor...

Ebeveynlere 100 Dolara kadar ödeme yapılıyor...

Kimse bilmiyor ama SGK'dan çift maaş almak mümkün!

Kimse bilmiyor ama SGK'dan çift maaş almak mümkün!

İhracatta ‘salgın’ faturası kabarıyor

İhracatta ‘salgın’ faturası kabarıyor

Salgın yüzünden mağdur olan vatandaşa destek! Erzak yardımı için...

Salgın yüzünden mağdur olan vatandaşa destek!

Altın fiyatları ne olacak?

Altın fiyatları ne olacak?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.