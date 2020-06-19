FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan duyurdu! Tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak

Bakan duyurdu! Tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.06.2020 11:10 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 1,5 milyarlık tarımsal destek ödemelerinin bugün yapılacağını duyurdu.

Bakan duyurdu! Tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağlı tohumlu bitkiler desteği ve tarımsal sulama elektrik desteği kapsamında üreticilere saat 18.00’den sonra toplam 1 milyar 469 milyon 303 bin TL ödeme yapılacağını duyurdu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canını kurtarmak için pencereden atladı Canını kurtarmak için pencereden atladı
Zam geliyorZam geliyor
Çeyrek altın ne kadar oldu?Çeyrek altın ne kadar oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AYM'den Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem kararı

AYM'den Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem kararı

DSÖ, koronavirüs salgınında ikinci dalgayı bekliyor!

DSÖ, koronavirüs salgınında ikinci dalgayı bekliyor!

Torba teklif kabul edildi!

Torba teklif kabul edildi!

Konut aidatları el yakıyor! İşte dudak uçuklatan fiyatlar

Konut aidatları el yakıyor! İşte dudak uçuklatan fiyatlar

Dolarda yükseliş sürüyor! İşte son durum...

Dolarda yükseliş sürüyor! İşte son durum...

Gram altın ne kadar oldu?

Gram altın ne kadar oldu?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

İŞKUR'dan işsiz kalan vatandaşlara 2354 TL maaş desteği!

İŞKUR'dan işsiz kalan vatandaşlara 2354 TL maaş desteği!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bu markalardan uzak durun!

Bu markalardan uzak durun!

KYK borcunda erteleme ve indirim müjdesi! Eğer bunları yaparsanız...

KYK borcunda erteleme ve indirim müjdesi! Eğer bunları yaparsanız...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir kilometrelik hız aşımına 'makul sınır' diyen mahkeme, cezayı kaldırdı

Mahkemeden emsal karar! Trafik cezasını iptal etti

E-ticarette ‘Güven Damgası’ dönemi başlıyor

E-ticarette ‘Güven Damgası’ dönemi başlıyor

Kuyumculardan imitasyon altın satışı için suç duyurusu

Kuyumculardan imitasyon altın satışı için suç duyurusu

Kaç firma kuruldu, kaç firma kapandı?

Kaç firma kuruldu, kaç firma kapandı?

Benzin ve motorine zam geliyor

Zam geliyor

Lübnanlılar 200 dolar için saatlerce sıra bekliyor

Ucuz dolara hücum ettiler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.