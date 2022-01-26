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Bakan duyurdu! Vatandaşa 259 milyon lira ödeme yapılacak

26.01.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ocak ayına ilişkin üç nakdi sosyal destek programı ile ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 259 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Bakan duyurdu! Vatandaşa 259 milyon lira ödeme yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları ile Çoklu Doğum Yardımı kapsamında ocak ayında yapılan ödemelere ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yanık, "Şartlı Eğitim Yardımı" ile çocukların okula devam etmesi kaydıyla ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelere eğitim desteğinde bulunduklarını, "Şartlı Sağlık Yardımı" ile de 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere Sağlık Bakanlığının belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardımda bulunduklarını belirtti.

Çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelere de nakdi destek verildiğini kaydeden Bakan Yanık, "Bu kapsamda ocak ayına ilişkin bu üç sosyal yardım programlarımız ile 259 milyon lira ödeme yapacağız" ifadesini kullandı.

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