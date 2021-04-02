FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Elvan AB üyesi ülkelerin büyükelçilerine ekonomi reformlarını anlattı

Bakan Elvan AB üyesi ülkelerin büyükelçilerine ekonomi reformlarını anlattı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.04.2021 18:43 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan AB üyesi ülkelerin büyükelçilerine ekonomi reformları anlattı. Elvan, "Ekonomi reformlarını hayata geçirmekte kararlı olduğumuzu muhataplarımıza anlatacağız." dedi.

Bakan Elvan AB üyesi ülkelerin büyükelçilerine ekonomi reformlarını anlattı

Bakan Elvan toplantıda büyükelçilere reformlar hakkında bilgi verdi.

Ayrıntılar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSurvivor'da beklenmedik eleme! Ünlü oyuncu gözyaşları içinde veda ettiSurvivor'da beklenmedik eleme! Ünlü oyuncu gözyaşları içinde veda etti
Bir kilogram altın 447 bin liraya düştüBir kilogram altın 447 bin liraya düştü
2021 iş göremezlik ödeneği arttı mı?2021 iş göremezlik ödeneği arttı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Her satırı korkunç! 'Birazdan tecavüz edeceğim iyi izleyin'
Her satırı korkunç! 'Birazdan tecavüz edeceğim iyi izleyin'
Köpek dile geldi! ''Benim adım Ejder''
Köpek dile geldi! ''Benim adım Ejder''
AK Parti'den kanun teklifi!
AK Parti'den kanun teklifi!
'Fiyatlar artacak' beklentisi pazarı büyüttü
'Fiyatlar artacak' beklentisi pazarı büyüttü
'Yiğit Bulut 200 bin liraya yakın maaş alıyor'
'Yiğit Bulut 200 bin liraya yakın maaş alıyor'
Destek ödemesi bin 500 liraya çıkarıldı
Destek ödemesi bin 500 liraya çıkarıldı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Alman çiftin traktör hayali gerçek oldu!
Alman çiftin traktör hayali gerçek oldu!
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Bakan Varank'tan grafen açıklaması
Bakan Varank'tan grafen açıklaması
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı
Gelin-kaynana iş arkadaşı oldu! Hibeyle 50 bin TL'ye tesis kurdular
Gelin-kaynana iş arkadaşı oldu! Hibeyle 50 bin TL'ye tesis kurdular
Okuyucu Yorumları 3 yorum
koca türkiye madenci ekonomiciye kaldıysa vay halimize ilahıyatçıdan rektör olursa madenciden de bakan olur yok yetmez birde banka yönetiminden maaş alırlar yetmez birde kayyumdaki şirketlerden 3. yada 4 maaşı alırlar ama yine gözleri doymaz yetmez derler halkı düşünen nerde ako nin son seçimi göreceğiz millet bunları unutmayacak
evet kararlıyız niye gülüyorsunuz?
Ne yapılacaksa bir an önce yapılması gerekiyor
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TCMB - Bankalar kredilerde standartları ilk çeyrekte gevşetti
TCMB - Bankalar kredilerde standartları ilk çeyrekte gevşetti
Bakan Karaismailoğlu: "Türkiye son yıllarda pek çok cephede savaşıyor"
Türkiye son yıllarda pek çok cephede savaşıyor
Bir kilogram altın 447 bin liraya düştü
Bir kilogram altın 447 bin liraya düştü
ŞOK aktüel ürünleri neler? 31 Mart - 6 Nisan haftası ŞOK aktüel ürünleri
31 Mart - 6 Nisan haftası ŞOK aktüel ürünleri neler?
Fındığın fiyatı 30 lira mı oluyor? Açıklama geldi!
Fındığın fiyatı 30 lira mı oluyor?
Hamsi ne kadar oldu? İşte yeni fiyatı!
Hamsinin kilosu 30 lira oldu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.