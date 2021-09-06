Bakan Elvan'dan 'OVP' değerlendirmesi: İstikrarı daha da güçlendireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından, resmi gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan OVP'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BAKAN ELVAN'DAN İSTİKRAR MESAJI

Ekonomide 2022-2024 döneminin temel politikalarına, ilkelerine, hedef ve gösterge niteliğindeki ekonomik büyüklüklerine yer verilen Orta Vadeli Programın bugün yayımlandığını belirten Elvan, "Özel sektör öncülüğünde dayanıklı bir büyüme için makroekonomik istikrarı daha da güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Ekonomide 2022-2024 döneminin temel politikalarına, ilkelerine, hedef ve gösterge niteliğindeki ekonomik büyüklüklerine yer verdiğimiz Orta Vadeli Program bugün yayımlandı.



Özel sektör öncülüğünde dayanıklı bir büyüme için makroekonomik istikrarı daha da güçlendireceğiz ???????? — Lütfi Elvan (@lutfielvan) September 5, 2021



