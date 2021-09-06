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Bakan Elvan'dan 'OVP' değerlendirmesi: İstikrarı daha da güçlendireceğiz

06.09.2021 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Resmi Gazete'de yayımlanan Orta Vadeli Programa (OVP) ilişkin, özel sektör öncülüğünde dayanıklı bir büyüme için makroekonomik istikrarı daha da güçlendireceklerini bildirdi.

Bakan Elvan'dan 'OVP' değerlendirmesi: İstikrarı daha da güçlendireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından, resmi gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan OVP'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BAKAN ELVAN'DAN İSTİKRAR MESAJI

Ekonomide 2022-2024 döneminin temel politikalarına, ilkelerine, hedef ve gösterge niteliğindeki ekonomik büyüklüklerine yer verilen Orta Vadeli Programın bugün yayımlandığını belirten Elvan, "Özel sektör öncülüğünde dayanıklı bir büyüme için makroekonomik istikrarı daha da güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Lütfi Elvan
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