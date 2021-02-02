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Bakan Elvan duyurdu! 7 milyonun üzerinde kişi başvurdu

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.02.2021 13:36 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Yapılandırma kapsamında vergi dairelerimize 7 milyon 679 bin vatandaşımız başvuruda bulundu." açıklamasını yaptı.

Bakan Elvan duyurdu! 7 milyonun üzerinde kişi başvurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, açıklamasının devamında "Yapılandırma kapsamında 110 milyar liralık alacak yapılandırıldı, şu ana kadar 4,1 milyar lira tahsil edildi." ifadelerini kullandı.

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