Bakan Elvan duyurdu! 7 milyonun üzerinde kişi başvurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, açıklamasının devamında "Yapılandırma kapsamında 110 milyar liralık alacak yapılandırıldı, şu ana kadar 4,1 milyar lira tahsil edildi." ifadelerini kullandı.

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