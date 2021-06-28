Bakan Elvan: Varlık yönetim şirketlerinin kapasitesi artıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Finansal Kurumlar Birliği Genel Kurulu'nda konuştu. Bakan Elvan "Beklentimiz banka dışı mali kuruluşlarımızın hem pazar payı hem de ürün çeşitliliği bakımından çok da çeşitli olmasıdır" dedi.

"ALT YAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Bakan Elvan, Varlık yönetim şirketleriyle ilgili adımlarla ilgili olarak "Varlık yönetim şirketlerinin kapasitesini artıracak çeşitli adımlar atılacak, altyapı çalışmaları devam ediyor." açıklamasını yaptı.

Bakan Elvan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Şirketlerimiz varlığa dayalı menkul kıymet yoluyla fon elde etme imkanlarını denemeli. Bugün bazı bankalarımız piyasalarda yeşil tahvil ve sukuk ihracını başarıyla gerçekleştiriyor, Benzer şekilde banka dışı mali kuruluşlarımızın da bu piyasadan faydalanmasını amaçlıyoruz. Bu kapsamda, BDDK aracılığıyla bu kuruluşlarımız için uluslararası standartlara uygun bir düzenleme ve denetim altyapısı oluşturduk. Özellikle pandemiyle birlikte yaygınlaşan dijital uygulamalar finansal hizmetlerin daha etkin şekilde sunulması için bir avantaj sağlıyor.

Banka dışı mali sektörde, rekabetin gelişmesi, müşteri haklarının korunması ve ekonomik etkinliğe katkının sağlanması açısından etkin bir düzenleme ve denetim çerçevesinin olması büyük önem arz ediyor. Mart ayında yürürlüğe giren kanun değişikliği, banka dışı mali kuruluşlarımızın uzaktan erişim imkânlarıyla müşterileriyle sözleşme imzalamasını mümkün kıldı. Gerekli alt düzenlemelerin tamamlanmasıyla şirketlerimiz; daha esnek hizmet kanallarına kavuşacak, hizmet kalitelerini ve verimliliklerini arttıracaktır."



