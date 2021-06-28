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Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 30 Haziran'da bitiyor!

28.06.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen yıl mart ayından beri devam eden kısa çalışma ödeneği desteğinde süre 30 Haziran'da doluyor. Yeni bir düzenleme olmazsa kısa çalışma ödeneği, işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin desteği uygulamaları da çarşamba sona erecek. Kısa çalışma ödeneği ilk olarak geçtiğimiz yıl mart ayında verilmeye başlamıştı.

Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 30 Haziran'da bitiyor!

Pandemi sürecinde hem işverenlere hem de çalışanlara destek olmak üzere geçen yılın mart ayından bu yana uygulanan ve 3 milyondan fazla çalışanın yararlandığı kısa çalışma ödeneği, 30 Haziran tarihinde bitiyor.

30 Haziran tarihi itibariyle sadece kısa çalışma ödeneği son bulmuyor; 2020'nin nisan ayında işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılan, kısa çalışma ödeneğinden ve işsizlik maaşından yararlanamayanlara ödenen nakdi ücret desteği ile birlikte işverenin, çalışanı işten çıkarma yasağı ya da bir başka isimle fesih yasağı süresi de haziran ayı sonunda bitiyor.

Özetle, 30 Haziran'da, salgının başından bu yana işverenlere ve çalışanlara verilen desteklerin tamamı son bulacak.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZAYACAK MI?

Geçtiğimiz sene 17 Nisan tarihinde verilmeye başlanan nakdi ücret desteğinin önce 17 Mayıs 2021 tarihinde biteceği açıklanmıştı. Ancak daha sonra bu tarih uzatılarak 30 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

Son açıklanan karara göre nakdi ücret desteği, 30 Haziran 2021 tarihinde son bulacak. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığı takdirde, haziran ayı ödemeleri ise temmuz ayı başında vatandaşların hesabına son kez yatacak.

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ÜCRETSİZ İZİN SONA ERİYOR

Türkiye, haziran ayı ile birlikte yeni bir normalleşme dönemine de girdi. Bu noktada sosyal hayattaki yeniliklerle birlikte çalışma düzeninde de bazı değişiklikler yapıldı. Pandemi ile birlikte İş Kanunu'na eklenen geçici onuncu madde ile getirilen fesih yasağı, daha sonra gelişmelere göre uzatılmış ve son tarih olarak da 30 Haziran 2021 açıklanmıştı.

30 Haziran itibariyle fesih yasağı ve dolayısıyla tek taraflı ücretsiz izne gönderme hakkı veren geçici onuncu madde hükümleri ortadan kalkıyor. Yeni bir uzatma kararı alınmaz ise, bu tarihten sonra artık normal düzene geçiliyor. Kısa çalışma ödeneği de biteceğinden işçilerin primleri 30 gün üzerinden yatırılacak, mesailer haftalık 45 saat olarak uygulanıp maaşlar ise tam ödenecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

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Kısa Çalışma Ödeneği
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