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Bakan Ersoy açıkladı! Restoran ve kafeler için kredi desteği geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.06.2020 15:00 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, işletme belgeli restoran, kafeler için 20 milyon liraya kadar kredi imkanının pazartesi hayata geçirileceğini açıkladı.

Bakan Ersoy açıkladı! Restoran ve kafeler için kredi desteği geliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgeli restoranlar ve kafeler için Ziraat Bankası'yla bir kredi çalışması yaptık. Pazartesi gününden itibaren hayata geçiriyoruz. 1 milyondan 20 milyona kadar 36 ay vadeli, yüzde 7,5 faizle 6 aya kadar ödemesiz bir krediyi hayata geçiriyoruz" açıklamasında bulundu.
Bu sözlerin ardından Ziraat Bankası'ndan da resmi açıklama geldi.

Açıklamada, "Ziraat Bankası, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli olarak faaliyet gösteren restoran ve kafeterya İşletmeleri için Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde KGF teminatlı bir “Destek Kredisi” ürünü hayata geçirmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen belgeye sahip olan ve Bankamız üye işyeri statüsündeki işletmeler; ana faaliyet konusu ile direkt ilişkilendirilebilecek harcamalarının karşılanmasını amaçlayan 6 aya kadar ödemesiz, toplam azami 36 aya kadar vadeli, yıllık %7,5 faiz oranlı krediden cirolarına bağlı olarak değişen tutarlarda faydalanabilecektir." denildi.

NE KADAR KREDİ KULLANABİLECEKLER

Buna göre cirosu 3 milyona kadar olan işletmeler azami 1 milyon, 3-25 milyon arasındakiler azami 5 milyon TL, 25-125 milyon TL arasındakiler 12.5 milyon TL, 125 milyon üzerindekiler de 20 milyon TL kredi kullanabilecek.

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Bıktık kredinizden. Konut faizi kredilerini düşürdünüz müteahhitlerin emlakçıların içine attınız halkı. Bir önlem alınamazmıydı. Fiyatları uçurdu lar. Ne oldu şimdi halka bir faydası mı oldu.
İşverene anca işverene işçiye bişy yok işveren 10 personelden 5 ine başlattı 13 14 saat çalıştırsın bide işverene destek verilsin işçi ne yicek işçi bişy istemiyor kısa çalışma ödeneği işsizlik sigortasında biriken parasını istiyor sadece siz onu bile vermiyorsunuz yazıklar olsun haram zıkkım olsun kim bunlara oy veriyorsa onada yazıklar olsun çoluğu çocuğu görür inşallah
Önce şu internet ve playstation salonlarını açın
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