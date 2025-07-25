Bakan Ersoy: 'Artık Antalya'dan her yere ulaşmak daha kolay olacak'

Bakan Ersoy törende yaptığı konuşmada, "Bugün, ülkemizin parlak geleceğine yönelik önemli bir imza projesi olan Antalya-Alanya otoyolunun temelini atarken, şehir içindeki trafiğin rahatlatılması için kritik yere sahip kavşakları da hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Antalya'nın sadece bir turizm kenti olmadığını belirten Bakan Ersoy, şehrin kültürel mirası, ekonomik dinamizmi ve küresel vizyonuyla Türkiye'nin potansiyelini yansıttığını söyledi. Ersoy, "Bu doğrultuda hayata geçirilen her yatırım, yalnızca yolları değil; hizmeti, üretimi ve kalkınmayı da birbirine bağlıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı'na yakışır adımları kararlılıkla atmaya devam ediyoruz" dedi.

TURİZMDE REKORLAR KIRAN ANTALYA İÇİN ULAŞIMDA YENİ DÖNEM!

Bakan Ersoy, özellikle yaz aylarında artan nüfus ve yoğun turist akışı nedeniyle ulaşım altyapısının iyileştirilmesinin büyük önem taşıdığına, bu çerçevede turizm sezonu öncesinde kapasitesi artırılarak yeni terminal binalarıyla hizmete açılan Antalya Havalimanının güçlü bir örnek oluşturduğuna dikkat çekti.

Ersoy, "Bugün temelini attığımız Antalya-Alanya Otoyolu stratejik bir adım olacaktır. Yoğun turizm dönemlerinde saatlerce uzayabilen ulaşım süresi, projenin tamamlanmasıyla birlikte dakikalara düşecek. Bu sadece zaman açısından bir kolaylık değil; aynı anda konfor, güvenlik ve sürdürülebilirlik yönünden de önemli bir kazanç sağlayacaktır." diye konuştu.

2024 yılında 62,3 milyon yabancı ziyaretçi ile Türkiye'nin dünya turizminde dördüncü sıraya yükseldiğini ve Antalya’nın bu başarıda merkezi bir rol oynadığını vurgulayan Bakan Ersoy, Antalya'nın bu yılın ilk yarısı itibarıyla 7,5 milyon ziyaretçiyi aşarak güçlü performansını sürdürdüğünü söyledi.

Ersoy ayrıca, "Sadece 19 Temmuz’da Antalya ve Gazipaşa havalimanlarımızdan toplam 102 bin yabancı ziyaretçi girişi gerçekleşti. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek temmuz ayı günlük verisi olarak kayıtlara geçti. Bu tablo, Antalya’nın güçlü turizm altyapısını ve kararlı sektör iş birliğini açıkça ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

ÇEVRE DUYARLI VE KALICI KÜLTÜREL YATIRIMLAR ÖNCELİKLİ GÜNDEMDE!

Antalya'nın çevreye duyarlılık ve sürdürülebilir turizm açısından da lider olduğunu belirten Bakan Ersoy, "233 Mavi Bayraklı plajıyla Antalya, Türkiye’nin bu alandaki lideri konumda. Ülkemiz ise toplam 577 plajla dünya genelinde ilk üçte yer alıyor." dedi.