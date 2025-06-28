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Bakan Ersoy Seramik Batığı'nı inceledi! Yeni müzenin müjdesini verdi, 'Dünyada eşi benzeri yok'

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Ezgi Sivritepe

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Akdeniz'in derinliklerine dalarak dünya arkeolojisinde çığır açacak bir keşfi yerinde inceledi. Ersoy, Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan açıklarında dalış yaptı. Bakan Ersoy, kazı alanında yaptığı kapsamlı değerlendirmelerle hem su altı arkeolojisinde gelinen noktayı hem de bu keşfin bilimsel ve turistik etkilerini kamuoyuyla paylaştı.

Antalya’nın Kumluca ilçesi, Adrasan açıklarında 33–46 metre derinlikte tespit edilen ve Geç Hellenistik-Erken Roma Dönemi’ne tarihlenen Seramik Batığı, taşıdığı yüzlerce seramikle bilim dünyasını heyecanlandırdı. Olağanüstü korunmuş yapısıyla benzerleri bulunmayan bu yeni keşif, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’un gerçekleştirdiği özel dalışla gündeme geldi. Bakan Ersoy, kazı alanında yaptığı kapsamlı değerlendirmelerle hem su altı arkeolojisinde gelinen noktayı hem de bu keşfin bilimsel ve turistik etkilerini kamuoyuyla paylaştı.

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"DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK"

Bakan Ersoy, dalış sonrası yaptığı değerlendirmede Seramik Batığı için, “Yaklaşık iki bin yıl öncesine ait bu kargo gemisinde, taşıma sırasında korunmaları amacıyla ham kille sıvanmış, iç içe yerleştirilmiş yüzlerce tabak, tepsi ve çanak keşfettik. Bu sayede seramiklerin desenleri dahi günümüze neredeyse bozulmadan ulaşmış durumda. Bu, yalnızca ülkemiz değil, dünya kültür mirası için de son derece kıymetli bir keşif” ifadelerini kullandı.

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TÜRKİYE SU ALTI ARKEOLOJİSİNE YÖN VERİYOR

Kültürel mirasın korunması ve tanıtılmasında öncü adımlar attıklarını belirten Bakan Ersoy, Türkiye’nin bu alandaki vizyonunu şöyle özetledi:

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“Bugün geldiğimiz noktada sadece izleyen değil, bilimsel yöntem ve teknolojiyle yön veren bir ülkeyiz. Sualtı arkeolojisinde dünyada lider konuma geldik. 2025 yılı itibariyle 4 Cumhurbaşkanı kararlı kazı, 3 müze başkanlığında yürütülen kazı ve 3 ayrı sualtı araştırmasıyla bu alandaki çalışmaları sistematik ve sürekli hâle getirdik.”
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GELECEĞE MİRAS İLE YEPYENİ BİR DÖNEM

Bakan Ersoy, kazının aynı zamanda Bakanlık tarafından yürütülen “Geleceğe Miras” projesi kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti:
“Geleceğe Miras ile son altmış yılda yapılan arkeolojik çalışmalara eşdeğer hacimde bir çalışmayı dört yıl içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Eskiden sadece belirli dönemlerde ve tek noktada sürdürülebilen kazılar, artık yılın on iki ayına yayılarak aynı anda çoklu noktalarda yürütülebiliyor. Bu da arkeolojide yeni bir sıçrama dönemi başlattı.”
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"PATARA-MERSİN HATTI YOĞUN"

Bakan Ersoy, Türkiye kıyılarında su altı keşiflerinin ulaştığı hacme de dikkat çekerek, “Bugün sadece Patara’dan Mersin’e uzanan hat üzerinde dört yüzden fazla batık tespit edilmiş durumda. Hocalarımız bu bölgelerde çok yoğun ve disiplinli bir şekilde çalışıyor. Bu keşifler sadece bilimsel anlamda değil, turizm açısından da büyük fırsatlar barındırıyor,” dedi.

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ELDE EDİLEN BULUNTULAR KORUNUYOR

Kazı alanında ortaya çıkarılan buluntuların bilimsel değerine de dikkat çeken Ersoy, “Tabaklar, çanaklar, orijinal renklerini ve yüzey özelliklerini olağanüstü şekilde koruyarak günümüze ulaşmış durumda. Bunlar hem üretim hem de paketleme teknikleri açısından çok değerli veriler sunuyor. Bu eserler, Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarlarımızda büyük bir titizlikle korunuyor,” dedi.

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"HER BATIK GEÇMİŞE AÇILAN BİR KAPI"

Bakan Ersoy, Türkiye’nin su altı mirasını koruma konusundaki kararlılığına dikkat çekerek, “Her batık, denizlerin altındaki geçmişimize açılan yeni bir kapıdır. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi gibi kurumlarımız, bu titiz kazıların ürünlerini kamuya sunuyor. Seramik Batığı da yakın gelecekte arkeoloji dünyasının ve ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekecek,” ifadelerini kullandı.

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BAKAN ERSOY YENİ MÜZENİN MÜJDESİNİ VERDİ!

Ersoy, bu eserlerin sergilenmesi için Kemer Idyros bölgesinde Akdeniz Sualtı Arkeoloji Müzesi’nin inşasına başlanacağını açıkladı:
“Projelendirme süreci tamamlandı. Bu ay itibarıyla inşa süreci başlıyor. Bu müze, Seramik Batığı ve benzeri su altı keşiflerinden elde edilen eserleri sergileyecek. Antalya Arkeoloji Müzesi’nde de bir bölümü su altı arkeolojisine ayırarak ziyaretçileri yönlendirecek bir düzenleme planlıyoruz.”

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Kazının bilimsel sorumluluğunu üstlenen Doç. Dr. Hakan Öniz ise, bölgede yalnızca batık değil, binlerce tabağın kayalaşmış kümeleriyle karşılaştıklarını, kazı tamamlandıktan sonra alanın bir bölümünün dalış turizmine açılmasının planlandığını belirtti.
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DALIŞ SEZONUNU UZATIYOR!

Dalış turizminin Türkiye için stratejik önemde olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Dalış turizmi yalnızca yaz sezonuna bağlı kalmıyor; ekipmanları olan nitelikli turistler, düşük sezonlarda da ülkemize gelmeye devam ediyor. Bu da yıl geneline yayılmış, sürdürülebilir bir turizm modeli için büyük avantaj sağlıyor. Ayrıca, bu turistlerin konaklama dışı harcamaları da oldukça yüksek. Sualtı arkeolojisiyle doğal dalış alanlarının birleşmesi, Türkiye’yi dünya çapında cazibe merkezi hâline getiriyor.”
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BAKAN ERSOY SERTİFİKA ALDI

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Dalış Eğitmenleri Profesyonel Birliği Türkiye İdari Temsilcisi Asutay Akbayır ile 2021 yılında başladığı dalış eğitimlerini ileri seviyeye taşıyarak, Adrasan’da gerçekleştirdiği bu özel dalışta Derin Dalış Uzmanlık Sertifikası almaya da hak kazandı.

Bakan'ın konu ile ilgili sosyal medya paylaşımı ise şu şekilde:

"Akdeniz’in Derinliklerinde 2000 Yıllık Bir Hazine: Seramik Batığı’nı Yerinde İnceledik

Antalya Kumluca açıklarında, Adrasan kıyılarında yaklaşık 40 metre derinlikte tespit edilen ve olağanüstü korunmuş yapısıyla su altı arkeolojisinde çığır açacak Seramik Batığı’nda yürütülen kazı çalışmalarını yerinde inceledim.

Yaklaşık 2000 yıl öncesine, Geç Hellenistik–Erken Roma Dönemi’ne tarihlenen bu ticaret gemisinde; iç içe sıralanmış yüzlerce tabak, çanak ve amfora neredeyse bozulmadan günümüze kadar ulaşmış durumda. Bu, yalnızca ülkemiz için değil, dünya kültürel mirası açısından da son derece kıymetli bir keşif.

“Geleceğe Miras” projemiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalarla artık yalnızca izleyen değil; bilimsel yöntem ve teknolojiyle su altı arkeolojisine yön veren, dünya lideri bir ülkeyiz.

Kazıda ortaya çıkarılan eserlerin sergileneceği Akdeniz Sualtı Arkeoloji Müzesi’nin inşasına Kemer Idyros’ta başlıyoruz. Böylelikle Kemer’i yalnızca turizmin değil, su altı arkeolojisinin de merkezi haline getireceğiz.

Geleceğe Miras Projemiz ile geçmişimizi geleceğe taşımaya devam ediyoruz"

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Arkeoloji arkeolojik kazı kültür ve turizm bakanı mehmet nuri ersoy
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