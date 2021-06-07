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Bakan Fatih Dönmez'den 'yeni müjde olabilir' açıklaması!

07.06.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bu yıl içerisinde Sakarya Gaz Sahası’nın güney ve batısında keşif amaçlı bir sondaj kuyusu açabiliriz. İlave rezervler bulacağımız yönünde ümitliyiz" dedi.

Bakan Fatih Dönmez'den 'yeni müjde olabilir' açıklaması!

Bakan Dönmez, Tuna-1’deki keşfin açıklar açıklamaz bu konuda uzman yerli ve yabancı firmalarla temasa geçildiğinin altını çizerek, "Bazı kritik malzemelerin siparişleri verildi. Planladığımız takvime uygun ilerleme söz konusu. 2023’te bu gazı kullanıyor olacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 4. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi’ne katıldı.

Zirvede konuşan Bakan Dönmez, "Geçtiğimiz yılı 405 milyar metreküple tamamlamıştık. Bu yıl, bahsettiğimiz Sakarya Gaz Sahası’nın kuzey doğusunda kalan bölgede Amasra-1 kuyusunu planlamıştık. Sismik araştırmalara devam edeceğimizi söylemiştik. Birkaç haftalık detaylı çalışmanın ardından cuma günü Cumhurbaşkanımız 135 milyar metreküp doğalgaz keşfini açıklamış oldu. Cumhurbaşkanımızla bayramlaşmak için bu konuyu açmıştım, o da tebrik etmişti. 540 milyar metreküple birlikte Türkiye özellikle doğalgazda tüketen ülkeden üreten ülkeye ilerlediğimizi gösteriyor. Önemli miktarda ithalatı azaltmış olacağız. Bulduğumuz her bir varil petrol, doğalgaz bu bağımlılığı azaltacaktır. Türkiye ekonomisini rahatlatması açısından, daha hızlı gelişmek açısından dışa bağımlılığı azaltmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

SAKARYA'DA KEŞİF AMAÇLI SONDAJ KUYUSU

Bakan Dönmez, şu anda Sakarya Gaz Sahası’nın kuzey doğusunda çalıştıklarını söyleyerek, "Bu yıl içerisinde Sakarya Gaz Sahası’nın güney ve batısında keşif amaçlı bir sondaj kuyusu açabiliriz. Oradaki kaynak yapıya hakimiz. Sismik verilerle elde ettiğimiz sonuçlara göre sondaj yapmadan ciddi oranda öngörülebilirlikle ilerleyebiliyorlar. Sondaj yapmadan bir açıklama yapmak doğru değil. Düne göre çok daha ümitliyiz. İlave rezerv ve keşifler bulabileceğimiz yönünde. Ama biraz beklememiz gerekiyor. Amasra-1, Tuna-1’de olduğu gibi ortaya çıkacak rakamı yine kamuoyuyla paylaşacağız" şeklinde konuştu.

"2023'TE KEŞFEDİLEN BU GAZI KULLANIYOR OLACAĞIZ"

Bakan Dönmez, sözlerine şöyle devam etti, "Bütün çalışma ve planlarımız, bu gazı karaya çıkarıp sisteme bağlama yönünde devam ediyor. Tuna-1’deki keşfi açıklar açıklamaz bu konuda uzman yerli ve yabancı firmalarla temasa geçildi. Bazı kritik malzemelerin siparişleri verildi. Planladığımız takvime uygun ilerleme söz konusu. 2023’te bu gazı kullanıyor olacağız. İlk etapta maksimum üretim olacak mı diye soruluyor. Tüm dünyada olduğu gibi biz de ilk başta düşük miktarlarda başlayacağız. Kıyıda temelini attığımız karada işleme tesislerinin bitirilmesi gerekiyor. Bir de şüphesiz denizden karaya çekilecek hat var. 160-170 kilometrelik hat olacak. Çok daha uzun metrajlı boru hatları yapıldı. 25 yıl gibi işletme planından bahsedebiliriz. Ortalama 25 yıllık üretim planından bahsediyoruz. Demek ki maksimum seviyelerde yılda 15-20 milyar metreküp doğal gaz üretiminden bahsediyoruz. Bu teorik olarak konutlarda tüketilen doğal gazın tam karşılığı. Tabi biz gazı sisteme verdikten sonra gazı adreslemiyoruz" açıklamalarında bulundu.

"UZUN SÜRELİ BAKIM ÇALIŞMASI VAR"

Doğu Akdeniz’de KKTC ve Türkiye’nin TPAO’ya vermiş olduğu sahalarda 8 sondaj yaptıklarının altını çizen Bakan Dönmez, "Bugüne kadar somut keşifle sonlandıramadık. Oradaki sondajlar formasyonu daha yakın tanıtma imkanı sunmuş oldu. Bazı olumlu işaretlerin olduğu sondajlar var. Belki onlara yakın sahalarda yeni sondaj kuyusu açabiliriz. Yavuz Sondaj Gemimizin de uzun süreli bakım çalışması var. Şu anda da o periyot içerisindeyiz. Bu bittikten sonra orada sondajlara başlayacağız" dedi.

Doğu Akdeniz’de enerji kaynaklarının kontrolü ve erişiminin ülkeler arasında ihtilaf konusu olduğuna dikkat çeken Bakan Dönmez, "Uluslararası hak ve menfaatleri koruyacağımızı defaatle söyledik. Masadan kaçan taraf olmadığımızı söyledik. Son dönemde Yunanistan’da yaşanan ihtilaf da adalar üzerinden iddia ettiği haklar. Nitekim dost ülkelerin temsilcileri geldiğinde konuyu açtığımızda, aslında bize hak verdiklerini ama kamuoyu önünde bunu ifade etmekten çekindiklerini görüyoruz" şeklinde konuştu.

"KURULU GÜCÜMÜZÜ CİDDİ ANLAMDA ARTTIRDIK"

Bakan Dönmez, son 20 yılda yenilenebilir enerjide ciddi bir gelişme yaşandığının altını çizerek, "2000 yılının başlarında bizim kurulu gücümüz 30-32 bin megawatt civarındaydı. Yenilenebilir enerjide hem kaynakları çeşitlendirmiş olduk hem de kurulu gücümüzü ciddi anlamda arttırdık. 97 bin megawatt toplam kurulu gücümüz dikkate alındığında, yarısından biraz fazla kurulu gücümüz yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. Avrupa’da 5’inci, dünyada ise 12’nci sıradayız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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