FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Göktaş açıkladı! 878 milyon TL'lik SED ödemesi yapıldı

Bakan Göktaş açıkladı! 878 milyon TL'lik SED ödemesi yapıldı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
19.05.2024 13:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mayıs ayında 878 milyon TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını bildirdi. Bakan Göktaş, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

Bakan Göktaş açıkladı! 878 milyon TL'lik SED ödemesi yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Mayıs ayında 878 milyon TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını bildirdi.

1

SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Bakan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını vurguladı.

2

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, “Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Mayıs ayına ilişkin 878 milyon TL SED ödemesi yaptık” dedi.

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YHT ile seyahat eden yolcu sayısı 86 milyonu geçtiYHT ile seyahat eden yolcu sayısı 86 milyonu geçti
Öğretmenliği bıraktı, devlet desteğiyle iş kurdu: 'Yoğun talep var, getirisi çok yüksek' Öğretmenliği bıraktı, devlet desteğiyle iş kurdu: 'Yoğun talep var, getirisi çok yüksek'
Borsa rekor kırıyor, yatırımcı sayısı artıyorBorsa rekor kırıyor, yatırımcı sayısı artıyor
Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destek mahinur özdemir göktaş kimdir
En Çok Okunan Haberler
Reşit olmayan çıplak çocuk fotoğraflarını geçim kapısı yaptılar

Reşit olmayan çıplak çocuk fotoğraflarını geçim kapısı yaptılar

Bakan Şimşek'ten talimat! Taşra teşkilatlarına tasarruf ayarı

Bakan Şimşek'ten talimat! Taşra teşkilatlarına tasarruf ayarı

Kreşte dehşet! Görüntüler ortaya çıktı, sosyal medya ayağa kalktı

Kreşte dehşet! Görüntüler ortaya çıktı, sosyal medya ayağa kalktı

Bankalardan sıfır faizli kredi yarışı: İşte vade sayısı ve kredi miktarları...

Bankalardan sıfır faizli kredi yarışı: İşte vade sayısı ve kredi miktarları...

Altından daha hızlı yükseldi! 11 yılın zirvesinde, rekor kırdı

Altından daha hızlı yükseldi! 11 yılın zirvesinde, rekor kırdı

Prim, vergi, kredi kartı, KYK borçlularını ilgilendiriyor! Borç yapılandırması gelecek mi? TESK'ten hükümete çağrı

Prim, vergi, kredi kartı, KYK borçlularını ilgilendiriyor! Borç yapılandırması gelecek mi? TESK'ten hükümete çağrı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.