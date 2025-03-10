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Bakan Göktaş açıkladı! Mart ayı engelli ve yaşlı aylıkları hesaplara yatırıldı

10.03.2025 11:38
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mart ayına yönelik toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını bildirdi. Göktaş yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşların tam ve etkin katılım sağlayabilmeleri için yanlarında olduklarını aktardı.

Bakan Göktaş açıkladı! Mart ayı engelli ve yaşlı aylıkları hesaplara yatırıldı

Engelli ve yaşlı vatandaşlar için ödenen yaşlı ve engelli aylıklarının Mart ayı ödemesi yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamada engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini belirtti.

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Göktaş, engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını kaydetti.

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Bakan Göktaş yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"Bu doğrultuda mart ayı için 3,5 milyar lira yaşlı aylığı, 2,7 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum"
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli Yaşlı aylığı
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