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Bakan Göktaş duyurdu! Doğum yardımı başvuruları bayramdan sonra başlıyor: 1 Ocak'tan sonra doğan her çocuk için bu para verilecek

30.03.2025 16:11
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Doğum yardımına ilişkin genelge Resmi Gazete'de yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Tekirdağ'da yaptığı açıklamada "Bayram sonrasında inşallah başvuruları alacağız. İlk doğan çocuklarımıza, 2025 yılının 1 Ocak itibarıyla doğan her bir çocuğumuza 5 bin liralık tek seferlik desteğimiz, ikinci çocuğumuza 1500 liralık annenin hesabına desteğimiz, üçüncü çocuk itibarıyla da annenin hesabına 5 bin liralık nakdi desteğimiz olacak." dedi.

Bakan Göktaş duyurdu! Doğum yardımı başvuruları bayramdan sonra başlıyor: 1 Ocak'tan sonra doğan her çocuk için bu para verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ramazan Bayramı'nın ilk gününü Tekirdağ'da geçirdi. Tekirdağ Polisevi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Bakan Göktaş'ı Vali Recep Soytürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ile protokol üyeleri karşıladı. Emniyet personeli ve vatandaşlarla bayramlaşan Göktaş, çocuklara bayram harçlığı verdi. Daha sonra Zübeyde Hanım Sevgi Evi ile şehit Jandarma Er İker Akkaya'nın ailesine ziyaret edip bayramlaşan Göktaş, AK Parti teşkilatında partililerle bir araya geldi. Partililerle bayramlaşan Göktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, huzurlu bir bayram diledi.

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"TÜM İSLAM COĞRAFYASININ BAYRAMINI KUTLUYORUM"

Göktaş, "Bugün Tekirdağ'da kıymetli teşkilatımızla bayramlaştık ama aynı zamanda şehit ailelerimizle, çocuklarımızla ve ildeki idarecilerimizle, jandarmamızla, halkımızla beraber bayramlaştık. Bugün tabii Tekirdağ'da bulunmaktan mutluyuz. Bayramın birinci günü, inşallah Rabb’im hayırla, huzurla nice bayramlar nasip eylesin tüm ülkemize, aynı zamanda tüm İslam coğrafyasının bayramını kutluyorum. Tabii biliyorsunuz günümüzde de maalesef bombalar altında hala bayram geçirmeye çalışan çocuklarımız var. Filistin'de, Gazze'de zor zamanlarda, bayram eda etmeye çalışan bütün ailelerimizin de bayramını buradan tebrik ediyorum. Dualarımız her zaman Filistinli ve Gazzeli çocuklarımız için" diye konuştu.

"ARTIK YATIRIM PROGRAMIMIZA DA ALDIK"

Tekirdağ'a yeni iki huzurevi kazandıracaklarını söyleyen Bakan Göktaş, "Tekirdağ'a da biliyorsunuz uzun zamandır istenen, yani çalışılması gereken iki önemli yatırımımız vardı. Bunlardan bir tanesi de huzurevi. Özellikle Marmaraereğlisi'ndeki huzurevimiz. Aynı zamanda da Tekirdağ merkezdeki huzurevimizi de inşallah bayram sonrası bir an önce başlatıyoruz. Artık yatırım programımıza da aldık. Yakın zamanda bütün Tekirdağlı hemşehrilerime de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Diğer yandan il müdürlüğümüzün de binasını aynı şekilde inşallah en yakın zamanda Tekirdağ halkına kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

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DOĞUM YARDIMLARI BAŞVURUSU BAYRAMDAN SONRA BAŞLIYOR

Bakan Göktaş, ‘Aile Yılı’ kapsamında hayata geçirilen, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kabul edilmesinin ardından bugün de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren doğum yardımına ilişkin de bilgi verdi. Göktaş, "Bu sene biliyorsunuz Aile Yılı, 85 milyon vatandaşlarımızla ailelerimizin huzuru, refahı için her türlü çalışmaları devam ediyoruz. Özellikle doğum yardımlarımız da biliyorsunuz artık Meclis’ten geçti. Bayram sonrasında inşallah başvuruları alacağız. İlk doğan çocuklarımıza, 2025 yılının 1 Ocak itibarıyla doğan her bir çocuğumuza 5 bin liralık tek seferlik desteğimiz, ikinci çocuğumuza 1500 liralık annenin hesabına desteğimiz, üçüncü çocuk itibarıyla da annenin hesabına 5 bin liralık nakdi desteğimiz olacak. Şimdiden bütün vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabii bu süreçte bizlere destek olan bütün milletvekillerimize teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten yoğun mesai harcadılar bayram arifesi, bayrama yetişsin ve bayram sonrasında da arkadaşlarımıza bu güzel hizmetlerimizi ‘Aile Yılı’na yaraşır bir şekilde yakıştırmak ve bütün vatandaşlarımızın istifadesine sunmak için bunlar çok çok kıymetli" diye konuştu.

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Geçen 13 Ocak'ta 81 ilde Aile ve Gençlik Fonu'nu da hayata geçirdiklerini ifade eden Göktaş, "Diğer yandan biliyorsunuz Aile Yılı kapsamında 13 Ocak itibarıyla 81 ilimizde de Aile ve Gençlik Fonu'nu gençlerimizin evlilik yolunda desteklemek amacıyla çok güzel projeler hayata geçirdik. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız ilan etmişti. Tekirdağ'da başvurularımız devam ediyor. 18-29 yaş arasındaki bütün gençlerimize 150 bin liralık bir kredi desteğimiz olacak. Ama aynı zamanda tabii bu fondan faydalanan bütün gençlerimize de çeyiz yardımlarında da farklı şekilde desteklerimiz olacak. Ben bütün vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tekirdağ'da biliyorsunuz iki tane yatırımımız inşallah en yakın zamanda başlıyoruz. Programımız tamamlandı. Yakın zamanda Tekirdağ'da iki huzurevimiz ve il müdürlüğümüzü hayata geçireceğiz. Ben bütün vatandaşlarımıza, bütün Tekirdağ halkına ve bütün Türkiye'nin şimdiden bayramını tebrik etmek istiyorum. Hayırla, huzurla, nice sağlıklı, huzurlu bayramlar geçirmenizi temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğum yardımı
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