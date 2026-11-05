Bakan Göktaş duyurdu! Kasım ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri başladı

Bakan Göktaş, yaşlı ve engelli vatandaşların hayatın her alanına katılımlarını desteklemek amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirterek, sosyal yardım programlarının kapsayıcı ve düzenli şekilde devam ettiğini bildirdi.

YAŞLI VE ENGELLİ VATANDAŞLARA DESTEK SÜRÜYOR

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirtti.

Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olduklarını aktaran Göktaş, hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini vurguladı.

KASIM AYINDA 9,6 MİLYAR LİRALIK ÖDEME

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini ifade eden Göktaş, kasım ayı ödemelerine ilişkin şu açıklamada bulundu:

“Bu doğrultuda kasım ayında 735 bin 763 vatandaşımıza 5 milyar 435 milyon lira tutarında yaşlı aylığı ve 557 bin 771 vatandaşımıza 4 milyar 185 milyon lira tutarında engelli aylığı ödemesi gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda, 1 milyon 293 bin 534 vatandaşımızın toplam 9,6 milyar lira tutarında yaşlı ve engelli aylığı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

YAŞLI AYLIĞI VE ENGELLİ AYLIĞI TUTARLARI BELLİ OLDU

Bakanlığın açıkladığı verilere göre, kasım ayında 735 bin 763 vatandaşa 5 milyar 435 milyon lira yaşlı aylığı ödenecek. Engelli aylığı kapsamında ise 557 bin 771 vatandaşa 4 milyar 185 milyon lira ödeme gerçekleştirilecek.

Böylece toplam 1 milyon 293 bin 534 vatandaşa ulaştırılacak 9,6 milyar liralık yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin hesaplara yatırılmasına başlandı.