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Bakan Göktaş duyurdu! O aylıklar hesaplara yatırıldı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
09.12.2024 12:40
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aralık ayına yönelik toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş duyurdu! O aylıklar hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirtti.

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"TOPLAM 5,6 MİLYAR LİRA TUTARINDAKİ YAŞLI AYLIĞI VE ENGELLİ AYLIKLARINI HESAPLARA YATIRDIK"

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurgulayan Göktaş, "Bu doğrultuda aralık ayı için 3,1 milyar lira yaşlı aylığı, 2,5 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık." bilgisini verdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
engelli aylığı Yaşlı aylığı mahinur özdemir
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