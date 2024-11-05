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Bakan Göktaş duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları bugün hesaplara yatırılıyor!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
05.11.2024 10:22
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasım ayına yönelik toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Göktaş, "Kasım ayına ilişkin toplam 5,6 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz” şeklinde konuştu.

Bakan Göktaş duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları bugün hesaplara yatırılıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasım ayına yönelik toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

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BUGÜN HESAPLARA YATIRILIYOR!

Göktaş, yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirtti.

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurgulayan Bakan Göktaş, “Bu doğrultuda kasım ayına yönelik yaşlı aylığı ve engelli aylığını bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Kasım ayı için yaklaşık 3,1 milyar lirası yaşlı aylığı, yaklaşık 2,5 milyar lirası engelli aylığı olmak üzere toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını bugün itibarıyla hesaplara aktarıyoruz” ifadesini kullandı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aylık
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