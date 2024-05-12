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Bakan Göktaş duyurdu! Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
12.05.2024 14:47
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mayıs ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını duyurdu. Aylıkların tutarının da 4.8 milyar TL olduğu açıklandı.

Bakan Göktaş duyurdu! Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mayıs ayına ilişkin 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini hatırlattı.

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4.8 MİLYAR LİRA TUTARINDAKİ AYLIKLAR HESAPLARDA

Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarında olduklarını belirten Göktaş, "Bu doğrultuda mayıs ayı için toplam 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık." ifadelerini kullandı.

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(AA)

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