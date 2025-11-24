FİNANS

Bakan Göktaş Erzincan'dan duyurdu: Türk Dünyası Kadınlar Birliği kuruluyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Kadim Değerlerden Modern Yaklaşımlara Türk Dünyasında Kadın ve Aile Sempozyumunun" açılışında yaptığı konuşmada Türk Dünyası Kadınlarını ortak bir platformda bir araya toplayacak bir oluşum için çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Cansu Akalp

Türk Devletler Teşkilatı çatısı altında, ilk kez Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısına ev sahipliği yaparak bu alanda bölgesel bir mekanizma oluşturduklarını söyleyen Bakan Göktaş, “Bu yıl Haziran’da, Bakü’de, ikincisini gerçekleştirdiğimiz toplantı, Türk dünyasının, aile ve kadın politikalarında aynı değerler etrafında buluştuğunu, güçlü bir birlik ruhu taşıdığını açıkça ortaya koydu. Aile odaklı iş birliğimizin yanı sıra, Türk dünyası kadınlarının ortak bir platformda buluşmalarına imkan verecek bir oluşum için de çalışmalara başladık.” şeklinde konuştu.

Bakan Göktaş, kadınların her alanda güçlenmesine katkı sağlayacak bu yeni yapı ile bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmayı hedeflediklerini, bu sayede ortak değerler doğrultusunda güç birliği yaparak kardeş coğrafyalarla bağların daha da sağlamlaştıracaklarına vurgu yaptı.

Anahtar Kelimeler:


