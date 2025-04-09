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  4. Bakan Göktaş: “Nisan ayına ilişkin 6,3 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık”

Bakan Göktaş: “Nisan ayına ilişkin 6,3 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık”

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık MYNET YAZARI
09.04.2025 13:47
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nisan ayına yönelik toplam 6,3 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

Bakan Göktaş: “Nisan ayına ilişkin 6,3 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık”

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini belirterek, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurgulayan Bakan Göktaş, “Bu doğrultuda nisan ayı için 3,51 milyar lira yaşlı aylığı, 2,79 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,3 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
engelli aylığı Yaşlı aylığı
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