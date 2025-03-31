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Bakan Işıkhan 2024 denetim sonuçlarını paylaştı!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
31.03.2025 14:59
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından geçtiğimiz yıl yapılan denetimlerde 12 bini aşkın iş yerinde 2 milyon çalışana ulaştıklarını açıkladı.

Bakan Işıkhan 2024 denetim sonuçlarını paylaştı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024'te yapılan teftiş ve denetimlerde, 12 binden fazla iş yerinde 2 milyon çalışana ulaştıklarını, 1,8 milyar lira işçi ve 710 milyon lira kamu alacağının ödenmesini sağladıklarını bildirdi.

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Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

  • İş yerlerinde teftiş ve denetim görevlerimizi hassasiyetle yürütüyoruz. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından 2024 yılında 900 iş müfettişiyle teftiş faaliyetlerimizi gerçekleştirdik.
  • 12 binden fazla iş yerinde 2 milyon çalışana ulaştık. 1,8 milyar lira işçi alacağının ve 710 milyon lira kamu alacağının ödenmesini sağladık.
  • Mevzuata aykırılıkları gidermeyen iş yerlerine 920 milyon lira idari para cezası uyguladık.
  • Çalışanlara yönelik hayati tehlike içeren durumları önlemek için 179 iş yerinde işin durdurulması kararını verdik.

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Anahtar Kelimeler:
denetim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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