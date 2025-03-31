Bakan Işıkhan 2024 denetim sonuçlarını paylaştı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024'te yapılan teftiş ve denetimlerde, 12 binden fazla iş yerinde 2 milyon çalışana ulaştıklarını, 1,8 milyar lira işçi ve 710 milyon lira kamu alacağının ödenmesini sağladıklarını bildirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

