Bakan Işıkhan 2025 istihdam hedefini açıkladı! Tek tek duyurdu...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara’da düzenlenen Engelli Sivil Toplum Kuruluşları ile Buluşma programında konuştu. Burada istihdama ilişkin önemli mesajlar veren Bakan Işıkhan, 1 milyon 320 bin kişiyi istihdama kazandırmak istediklerini açıkladı. Işıkhan, "Bu yıl 500 bin kadın, 500 bin genç, 45 bin engelli birey ve 275 bin yükseköğretim mezunu vatandaşımızı istihdama kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

KADIN İSTİHDAMI İÇİN KONUŞTU

Kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları ve gençlerin yeteneklerini iş dünyasına taşıması için özel projeler geliştirdiklerini ifade eden Işıkhan, “Kadınlarımızın iş hayatında daha fazla yer alması için teşviklerimizi artırıyoruz. Aynı zamanda gençlerimizin enerjisini ve dinamizmini ekonomimize kazandırmayı öncelikli hedef olarak belirledik.” dedi.



İş gücü piyasalarında hızlı bir dönüşümün yaşandığını kaydeden Bakan Işıkhan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Dünya genelinde ve ülkemizde iş gücü piyasaları hızlı bir dönüşümden geçiyor. Dijitalleşme, teknolojik gelişmeler ve küresel ekonomik dinamikler, istihdamın doğasını köklü bir şekilde değiştirmiştir. Mart ayında iş gücüne katılımda, istihdam da tarihi seviyeleri yakaladığımızı görüyoruz. Tüm bunların arkasında İŞKUR tarafından hayata geçirilen aktif istihdam politikalarının etkili olduğunu vurgulamak isterim"



İŞKUR ARACILIĞI İLE...

İŞKUR aracılığı ile çağın ihtiyaçlarını karşılayacak modelleri hayata geçirdiklerini belirten Bakan Işıkhan, şu cümleleri kurdu:



"Toplumun tüm kesimlerinin sosyal ve ekonomik hayata tam katılımını sağlamak sosyal adaletin bir geleneği olduğu gibi sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizi gerçekleştirme noktasında önem taşımaktadır. İŞKUR aracılığıyla hayata geçirilen ve çağın ihtiyaçlarına cevap veren modellerimiz toplumun farklı kesimlerine istihdam açmakta kalmıyor ve bu bireyleri üretken ve donanımlı şekilde iş gücüne katılmasını sağlıyor"