FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bakan Işıkhan 8. Dönem Toplu Sözleşmesi için sendika başkanları ile bir araya gelecek!

Milyonlarca memur ve emekli için 8. Dönem Toplu Sözleşmesinde son aşamaya gelindi. Bugün greve çıkan memurlar meydanlarda taleplerini dile getirmişti. Son dakika haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sendika başkanları ile 18.30'da bir araya gelerek son teklifini açıklayacak.

Bakan Işıkhan 8. Dönem Toplu Sözleşmesi için sendika başkanları ile bir araya gelecek!
Ezgi Sivritepe
  1. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor. Pazarlık masasına geçtiğimiz hafta oturan tarafların zam talep ve tekliflerini açıklamıştı. Milyonlarca memur ve ailesini ilgilendiren zam görüşmelerinde ise artık son aşamaya gelindi.

Bakan Işıkhan 8. Dönem Toplu Sözleşmesi için sendika başkanları ile bir araya gelecek! 1

MEMURLARIN TALEBİ: YÜZDE 88 ZAM

Hükümetin zam teklifi öncesi Memur-Sen memur ve emekli için zam talebini duyurmuştu. Buna göre, Memur-Sen'in zam talebi şu şekilde olmuştu:

2026 için 6’şar aylık dönemler itibarıyla
{10.000 TL (Taban Aylığı)+ %10 (Refah Payı) + %25} + {%20] Olmak üzere toplamda %88

2027 için 6’şar aylık dönemler itibarıyla;
{7.500 TL(Taban Aylığı) + %20 + {%15] Olmak üzere toplamda %46

Bakan Işıkhan 8. Dönem Toplu Sözleşmesi için sendika başkanları ile bir araya gelecek! 2

HÜKÜMET NE TEKLİF ETMİŞTİ?

Geçtiğimiz Salı günü ise hükümetten ilk zam teklifi masaya gelmiş ancak sendika tarafından kabul edilmemişti. Hükümetin iki farklı zam teklifi ise şu şekildeydi:
2026 ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6, 2027 ilk 6 ay yüzde 4 ve ikinci 6 ay için yüzde 4 zam.

2026 yılı ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6 zam teklifine ek olarak memurların taban aylığına 1.000 TL artış

Bakan Işıkhan 8. Dönem Toplu Sözleşmesi için sendika başkanları ile bir araya gelecek! 3

GÖZLER 18.30'DA

Bu tekliflerin ardından ise bugün memurlar iş bırakarak greve çıkmıştı. Sendikalardan yapılan peş peşe açıklamalarının ardından sıcak bir gelişme yaşandı.
Buna göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında Memur Konfederasyonları ve Sendika Genel Başkanları ile Kamu İşveren Heyetinin son teklifini görüşmek üzere saat 18.30'da bir araya gelecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Memurlar greve çıkıp Bakanlığın önüne ekmek bıraktılar!Memurlar greve çıkıp Bakanlığın önüne ekmek bıraktılar!
Hazine tahvil ihalesiyle yaklaşık 28,1 milyar lira borçlandıHazine tahvil ihalesiyle yaklaşık 28,1 milyar lira borçlandı

Anahtar Kelimeler:
Memur Toplu Sözleşme Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İşte son ankete damga vuran parti

İşte son ankete damga vuran parti

Bakan Işıkhan 8. Dönem Toplu Sözleşmesi için sendika başkanları ile bir araya gelecek!

Bakan Işıkhan 8. Dönem Toplu Sözleşmesi için sendika başkanları ile bir araya gelecek!

Bahçeli'nin memleketinde ilginç anlar

Bahçeli'nin memleketinde ilginç anlar

Belediyedeki ilk işi yüzde 23 zam oldu!

Belediyedeki ilk işi yüzde 23 zam oldu!

Mahkemeden rekor düzeyde para cezası!

Mahkemeden rekor düzeyde para cezası!

Memurlar greve çıkıp Bakanlığın önüne ekmek bıraktılar!

Memurlar greve çıkıp Bakanlığın önüne ekmek bıraktılar!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.