Bakan Işıkhan 8. Dönem Toplu Sözleşmesi için sendika başkanları ile bir araya gelecek!

Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor. Pazarlık masasına geçtiğimiz hafta oturan tarafların zam talep ve tekliflerini açıklamıştı. Milyonlarca memur ve ailesini ilgilendiren zam görüşmelerinde ise artık son aşamaya gelindi.

MEMURLARIN TALEBİ: YÜZDE 88 ZAM

Hükümetin zam teklifi öncesi Memur-Sen memur ve emekli için zam talebini duyurmuştu. Buna göre, Memur-Sen'in zam talebi şu şekilde olmuştu:

2026 için 6’şar aylık dönemler itibarıyla

{10.000 TL (Taban Aylığı)+ %10 (Refah Payı) + %25} + {%20] Olmak üzere toplamda %88

2027 için 6’şar aylık dönemler itibarıyla;

{7.500 TL(Taban Aylığı) + %20 + {%15] Olmak üzere toplamda %46



HÜKÜMET NE TEKLİF ETMİŞTİ?

Geçtiğimiz Salı günü ise hükümetten ilk zam teklifi masaya gelmiş ancak sendika tarafından kabul edilmemişti. Hükümetin iki farklı zam teklifi ise şu şekildeydi:

2026 ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6, 2027 ilk 6 ay yüzde 4 ve ikinci 6 ay için yüzde 4 zam.

2026 yılı ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6 zam teklifine ek olarak memurların taban aylığına 1.000 TL artış



GÖZLER 18.30'DA

Bu tekliflerin ardından ise bugün memurlar iş bırakarak greve çıkmıştı. Sendikalardan yapılan peş peşe açıklamalarının ardından sıcak bir gelişme yaşandı.

Buna göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında Memur Konfederasyonları ve Sendika Genel Başkanları ile Kamu İşveren Heyetinin son teklifini görüşmek üzere saat 18.30'da bir araya gelecek.