Memur için yeni zam teklifi belli oldu! Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Böyle bir şey olamaz"

Memurların 2026 ve 2027 yılında alacakları zamma ilişkin bugün sürpriz bir toplantı yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan temsilcilerle bir araya gelerek teklifini açıkladı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın teklifi reddederek "Böyle bir şey olamaz. Kamuda böyle çalışma barışı olmaz. Memurun yüzü gülmez" dedi.

Recep Demircan
  1. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında memurlar, yapılan teklifi kabul etmeyip bugün greve gitmişti. Yaşanan grev sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, temsilcilerle bugün bir araya geldi.

MEMUR İÇİN YENİ ZAM TEKLİFİ

Toplantı sonrasında yeni zam teklifi belli oldu. Buna göre 2026'da ilk 6 ay için yüzde 11, ikinci 6 ay için yüzde 7, 2027 ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay içinde yüzde 4...

Bin TL taban aylığı artışı da yinelendi.

MEMUR-SEN BAŞKANI: "BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın toplantı sonunda şu ifadeleri kullandı:

"Az önce sayın bakan bize sunduğu 11+7 2027'de ise 4+4 yapıyoruz diyerek bu son teklif diyor. Böyle bir şey olamaz. Kamuda böyle çalışma barışı olmaz. Memurun yüzü gülmez. Buna kimse fırsat vermemeli. Bu ifade edilen rakamlar gerçekten komik. Son teklif lafını kabul etmiyoruz. Bu kabul edilemez."

Memur Zam
