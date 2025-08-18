Memur için yeni zam teklifi belli oldu! Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Böyle bir şey olamaz"

Toplantı sonrasında yeni zam teklifi belli oldu. Buna göre 2026'da ilk 6 ay için yüzde 11, ikinci 6 ay için yüzde 7, 2027 ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay içinde yüzde 4...
Bin TL taban aylığı artışı da yinelendi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın toplantı sonunda şu ifadeleri kullandı:
"Az önce sayın bakan bize sunduğu 11+7 2027'de ise 4+4 yapıyoruz diyerek bu son teklif diyor. Böyle bir şey olamaz. Kamuda böyle çalışma barışı olmaz. Memurun yüzü gülmez. Buna kimse fırsat vermemeli. Bu ifade edilen rakamlar gerçekten komik. Son teklif lafını kabul etmiyoruz. Bu kabul edilemez."
