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Bakan Işıkhan açıkladı: 2,5 ayda 100 binin üzerinde kadının istihdamını sağlandı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.04.2024 15:44
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İŞKUR aracılığıyla sadece 2023 yılı içerisinde 464 bini aşkın kadının işe yerleştirilmesini sağlamış durumdayız." dedi.

Bakan Işıkhan açıkladı: 2,5 ayda 100 binin üzerinde kadının istihdamını sağlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “9 Şubat’ta başlattığımız İş Pozitif’te yaklaşık 2,5 ayda 100 binin üzerinde kadının istihdamını sağladık” açıklamasını yaptı.

Bakan Işıkhan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen "İş-Pozitif Kadın İstihdamı Fuarı"nın açılışında yaptığı konuşmada, yeni yüzyıla mührünü vuracak Türkiye'nin kadınları adına önemli bir proje vesilesiyle bir araya geldiklerini söyledi.

"İKİ AYDIR İL İL GEZİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde şubat ayında kadın istihdamına destek olacak yeni bir projenin duyurusunu yaptıklarını belirten Işıkhan, "Ülke çapında seferberliğe dönüşmesini arzu ettiğimiz bu projemizi duyurmak üzere yaklaşık iki aydır bölge bölge, il il geziyoruz. İstiyoruz ki bu önemli girişimden bütün kadınlar haberdar olsun, yararlansın." diye konuştu.

KADIN İSTİHDAMI

Kadın istihdamının Türkiye olarak 21 yıldır üzerinde hassasiyetle durdukları, gelecek hedef ve vizyonlarının temel argümanları arasında yer alan önemli bir konu olduğuna dikkati çeken Işıkhan, geleceğin güçlü Türkiye'sine giden yolun kadın erkek her bir insanın, sosyal ve ekonomik kalkınma sürecinde imkanı ölçüsünde yer aldığı topyekun seferberlik şuurundan geçtiğini vurguladı.

Kadınların gücüne ve desteğine ihtiyaçları olduğunun altını çizen Işıkhan, şöyle devam etti:

"Biz, kadını baş tacı sayan bir inancın ve kültürün temsilcileriyiz. Gerektiğinde cephede mücadele veren, gerektiğinde ise kültürde, sanatta, edebiyatta, sosyal ve ekonomik alanlarda kalkınmayı sağlayan kadınlar, bu toprakların bağrında yetişmiştir.

Binlerce yıllık tarihimizde ve ülkemizin kuruluş yıllarında olduğu gibi son 21 yılda da ülkemizin gerçekleştirdiği kalkınma ve ilerleme hamlesinde kadınlar, emeği ve çabası ile aktif rol oynamıştır. Türkiye, kadınların büyük fedakarlıkları sayesinde bugünlere gelmiştir. Nüfusumuzun yaklaşık yarısını oluşturan kadınların gücü olmadan sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmamız mümkün değildir. Bu sebeple kadınların toplumsal hayata aktif ve üretken katılımını destekleyecek projeler geliştirme gayreti içerisindeyiz.

"ETKİN POLİTİKALAR YÜRÜTÜYORUZ"

Kadınların yenilikçi bakış açısına ve çözüm odaklı fikirlerine güveniyoruz. Bu alanda somut, kalıcı çözüm mekanizmaları üretiyor, fırsatlardan eşit ve adil şekilde yararlanmalarına yönelik etkin politikalar yürütüyoruz."

Bakan Işıkhan, sağlıktan eğitime, sanattan spora, bürokrasiden siyasete her zaman yanlarında oldukları gibi çalışmak, üretmek, ülkeye ve millete değer katmak isteyen bütün kadınları desteklediklerini dile getirdi.

SON 21 YILDA İŞKUR VASITASIYLA İŞE YERLEŞTİRİLEN 13 MİLYONU AŞKIN KİŞİNİN 4 MİLYONDAN FAZLASI KADIN

Bakanlık olarak istihdam, nitelikli iş gücü ve sosyal güvenlik hizmetlerinde kadınların her zaman özel olarak politika geliştirdikleri gruplar arasında yer aldığını anlatan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerek projelerle gerekse mevcut programlarımızla kadın istihdamını önceliyoruz. Bu noktada özellikle kamu istihdam kurumumuz İŞKUR vasıtasıyla yürüttüğümüz proje ve aktif iş gücü programlarımızla kadınların istihdam edilebilmelerini sağlıyoruz.

Son 21 yılın rakamlarına baktığımızda ise İŞKUR vasıtasıyla işe yerleştirdiğimiz 13 milyonu aşkın vatandaşımızın 4 milyondan fazlasını kadınlar oluşturmaktadır. Yine son 21 yılda kurumumuz İŞKUR'un Aktif İşgücü Programlarından yararlanan vatandaşlarımızın sayısına baktığımızda, yaklaşık 5 milyon insanımızın 2,5 milyonunu kadınlar oluşturmuştur.

İŞKUR aracılığıyla sadece 2023 yılı içerisinde 464 bini aşkın kadının işe yerleştirilmesini sağlamış durumdayız. Eğitim, özellikle nitelikli iş gücünü artırma noktasında hayati öneme sahiptir. Bu sebeple kadın istihdamı konusu proje ve politikalarımızın merkezinde yer alan mühim bir konudur."

Eğitimli ve nitelikli iş gücü hedefiyle geçen yıl içinde 27 binin üzerinde kadını kurs ve programlardan yararlandırdıklarını belirten Işıkhan, 2023 yılı boyunca 877 bine yakın kadına danışmanlık hizmeti verdiklerini söyledi.

"2.5 AYDA 100 BİN KADIN İSTİHDAM EDİLDİ"

İş-Pozitif Projesi kapsamında 10 bakanlığın proje ortağı olduğu, tüm kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki istihdam eşleştirme süreçlerini kayıt altına alacak bilgi sistemi kurduklarını anlatan Işıkhan, "İş-Pozitif, istihdama yönelik eğitim veren ve çeşitli kurslar düzenleyen, iş gücü ihtiyacı olan ve istihdam oluşturma potansiyeline sahip aktörlerin çevrim içi olarak bir araya gelebileceği bir işbirliği sistemidir. 9 Şubat’ta başlattığımız İş-Pozitif'te yaklaşık iki buçuk ayda 100 binin üzerinde kadının istihdamını sağladık. Bu sayıyı her gün artırmaya devam ediyoruz. İş-Pozitif ile amacımız, iş arayan ile işveren arasındaki iletişimi teknoloji çağının gereklerine uygun şekilde kolaylaştırmak ve özellikle kayıtlı kadın istihdamında önemli bir mesafe alabilmektir." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA VE AMERİKA DAHİL BİRÇOK ÜLKEDE ARTIK İNSANLAR HASTA OLMAKTAN DAHİ KORKAR HALE GELDİ"

Işıkhan, dünyada hayranlıkla takip edilen bir sosyal güvenlik sistemleri olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Avrupa ve Amerika dahil birçok ülkede artık insanlar hasta olmaktan dahi korkar hale geldi. Neden? Çünkü gönül rahatlığıyla güvenebilecekleri bir sosyal güvenceleri yok. Sosyal güvenlik hizmetlerinin sürdürülebilirliği noktasında birçok ülke ciddi finansal kriz yaşamaktadır. Mevcut güvenceleri için ciddi ödemeler yapmak durumunda kalıyorlar. Sağlık problemi yaşadığında tek kuruş ödemeden tedavi alabilecekleri bir sosyal devlet anlayışları maalesef yok. Bugün Türkiye'nin hangi şehrine giderseniz gidin, sadece TC kimlik belgenizle istediğiniz sağlık hizmetini rahatlıkla alabiliyorsunuz. Üstelik bu hizmeti her şehrimize adeta 5 yıldızlı otel konforunda inşa ettiğimiz, son teknoloji ürün ve cihazlarla donattığımız hastanelerimizden alabiliyorsunuz. Tüm bunları sosyal güvenlik reformuyla başardık."

Kadınlara verdiği değerle 21 yıldır kadınların hukuki, sosyal ve ekonomik özgürlük mücadelesini himaye eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan'a teşekkür eden Işıkhan, ardından en fazla kadın istihdamında bulunan 3 firmanın yetkililerine plaket verdi.

Daha sonra fuarın açılışını gerçekleştiren Işıkhan, burada stant açan kurum ve firmaların yetkililerinden bilgi aldı.

(AA)

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