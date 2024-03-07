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Bakan Işıkhan açıkladı! İŞKUR ile işe yerleştirilenlerin sayısı yüzde 41 arttı

07.03.2024 16:50
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan istihdam verilerine ilişkin konuştu. Işıkhan, “2024’ün ilk iki ayında işe yerleştirilen vatandaşlarımızın sayısı 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 41 arttı” dedi. Böylelikle İŞKUR vasıtasıyla 208 bine yakın kişi istihdama katılmış oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “İŞKUR aracılığıyla 2024’ün ilk iki ayında işe yerleştirilen vatandaşlarımızın sayısı 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 41 arttı. Böylelikle kurumumuz vasıtasıyla 208 bine yakın vatandaşımız istihdama katıldı” dedi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından İŞKUR tarafından işe yerleştirilen vatandaşların verilerini paylaştı. Bakan Işıkhan’ın yaptığı açıklamaya göre 2024’ün ilk iki ayında işe yerleştirilen kişilerin sayısı 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 41 artış gösterdi.

Bakan Işıkhan, işe yerleştirme oranlarında kadın sayısının da yüzde 46 arttığını ifade ederek, iş ve meslek danışmanlığı kapsamında yapılan bireysel görüşmelerin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 arttığını aktardı.

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İŞKUR istihdam çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
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