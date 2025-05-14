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Bakan Işıkhan asgari ücrete ara zam sorularına 'erken' demişti! İktisatçı Mahfi Eğilmez'den dikkat çeken ara zam yorumu

İktisatçı Mahfi Eğilmez, katıldığı canlı yayında ekonomik gelişmelerle ilgili önemli yorumlarda bulundu. 'Asgari ücrete ara zam olur mu?' sorularını yanıtlayan Eğilmez, ‘çok yüksek olmasa da bir ara zam gerekebilir' ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Işıkhan asgari ücrete ara zam sorularına "şu an çok erken bunları konuşmak için bence, çok erken" yanıtı vermişti. İşte detaylar...

Bakan Işıkhan asgari ücrete ara zam sorularına 'erken' demişti! İktisatçı Mahfi Eğilmez'den dikkat çeken ara zam yorumu
Begüm Özkaynak

Milyonlarca asgari ücretlinin yanıtını merak ettiği asgari ücrete ara zam gelecek mi? sorusu sık sık gündeme geliyor. İktisatçı Mahfi Eğilmez, asgari ücrete ara zam sorularına canlı yayında yanıt verdi.

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Eğilmez, CNBC-e’nin canlı yanında ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi. Eğilmez, "Siyaseten daha olumlu bir hava esiyor, dışarıda ABD-Çin ilişkilerinde düzelme havası ortaya çıktı, içeride piyasalarda olumlu hava var. Altın düşüyor, CDS primi gerilemeye başladı. Bu olumlu hava Türkiye'ye döviz girişini artırabilir" açıklamasında bulundu.

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‘TÜRKİYE POTANSİYELİNİN ALTINDA BÜYÜYOR’

İki yıl üst üste yüzde 3’ler civarında büyüdük. Bu sene de öyle olacak muhtemelen. Hatta biraz altında kalacak. Türkiye potansiyelinin altında büyüyor demektir. Dezenflasyon sürecinin böyle bir maliyeti var.

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‘DÖVİZDEN TL MEVDUATA DÖNÜŞ ARTABİLİR’

Son bir haftada rezervlerde olumlu bir durum var. 16 Mart’tan sonra sürekli azaldık. Şimdi swap hariç net rezerv toparlanmaya geçti. 65 milyar dolarlardan geliyoruz, 10 milyar doların altına bile düşmüştük. Toparlanma biraz gider gibi düşünüyorum. Siyaseten daha olumlu bir hava esiyor dışarıda ABD-Çin ilişkilerinde düzelme havası ortaya çıktı, içeride piyasalarda olumlu hava var. Altın düşüyor, CDS primi gerilemeye başladı. Bir olumlu hava var. Bu olumlu hava Türkiye’ye döviz girişini artırabilir. Döviz mevduata dönmüş olanların TL mevduata dönüşünü artırabilir.

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‘İKİ ŞEY ALEYHİMİZE’

ABD ve Çin’in karşılıklı tarifelerinde indirime gitmesi hakkındaki soruları yanıtlayan Eğilmez, ‘Başladığımız yere geri geldik. Niye bu işi yaptın o zaman? Çok saçma sapan bir şey oldu. Bütün dünyayı tedirgin ettiler. Şimdi ne oldu? Altın ve petrol normal yerlerine geliyor. Dolar endeksi tekrar yükselişe geçti. İki şey aleyhimize; petrolün yükselmesi ve euronun düşmesi.

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‘ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GEREKEBİLİR’

Asgari ücrete ara zam olur mu? Sorusunu yanıtlayan Eğilmez, ‘ 3 ay sonra enflasyon nereye gelecek ona bakmak lazım. Beklenti nereye gelecek ona da bakmak lazım. Çok yüksek olmasa da bir ara zam gerekebilir. Ama bir baskı, beklenti olacağı kesin.’ İfadelerini kullandı.

Hissenet
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