Bakan Işıkhan'dan asgari ücret için tarih verdi! "Önümüzdeki hafta içinde neticelendireceğiz"

Asgari ücretin belirlenmesine sayılı günler kaldı. Milyonların beklediği asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarih verdi.

Bakan Işıkhan asgari ücretle ilgili "Önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz. Ücret tekliflerinin komisyona gelmesini bekliyoruz" dedi.

PERŞEMBE BİR ARAYA GELECEKLER!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 19 Aralık Perşembe günü üçüncü kez bir araya gelecek. Daha önce yapılan iki toplantıda da rakam çıkmamıştı. Üçüncü toplantıda teklifin masaya gelmesi bekleniyor.

İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta yapan komisyon, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde 19 Aralık Perşembe günü 11.30'da yapacak.

Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.