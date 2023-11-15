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Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

15.11.2023 13:17 | Son Güncelleme:
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret ile ilgili olarak "Her zaman söylediğimiz gibi, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme ilkesi bizim için en temel ilke olacak" dedi.

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ne zaman başlayacağı sorusu üzerine, “Aralık ayının ilk haftasında işçi ve işveren temsilcilerini davet edeceğiz. Komisyon çalışmalarımızı bu şekilde başlatmış olacağız. Süreç ilerlesin bakalım. Her zaman söylediğimiz gibi, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme ilkesi bizim için en temel ilke olacak” dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçileri temsil eden Türk-İş Konfederasyonu’nun komisyonda asgari ücretle çalışan işçilere de yer vereceğinin belirtilmesi üzerine Işıkhan, “Tabii ki her tarafı dinleyeceğiz. Sosyal diyalog bizim en önemli iletişim aracımız. Sosyal diyalog mekanizmasıyla bu şekilde harekete geçeceğiz inşallah. Katkı getireceğine inanıyorum” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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asgari ücret
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