Bakan Işıkhan'dan 'büyüme' açıklaması 'Tam 20 çeyrektir kesintisiz devam ediyor'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 oranında büyüdüğünü belirterek, "Tam 20 çeyrektir kesintisiz büyüme sürecimiz devam ediyor. Bu istikrar, milletimizin üretkenliği ve devletimizin kararlı politikalarının somut bir yansımasıdır." dedi.

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına katılmak için Kastamonu'ya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk olarak Vali Meftun Dallı'yı makamında ziyaret etti.

Daha sonra AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına katılan Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, AK Parti olarak çeyrek asra yaklaşan millete hizmet yolculuğunda ülke ve milletin geleceğine dair birçok hedefi, projeyi ve icraatı birlikte hayata geçirdiklerini söyledi.

AK Parti olarak yola çıktıkları ilk günden itibaren, 23 yıl boyunca, aziz millete verdikleri tüm sözleri bir bir yerine getirdiklerini ifade eden Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Gün gelecek kendi savunma sanayimizi geliştireceğiz' dedik, geliştirdik. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan ticarete, teknolojiden çalışma hayatına kadar her alanda yerli ve milli kalkınma hamlelerimizi tereddütsüz hayata geçirdik. Bu süreçte, darbe girişimleri, doğal afetler, iç ve dış müdahaleler, terörle mücadele gibi, sağlam tarihi köklere ve devlet geleneğine sahip olmayan hiçbir ülkenin kolay kolay altından kalkamayacağı sayısız badireyi, Allah'ın yardımı, milletimizin duası ve dayanışma gücüyle hamdolsun atlattık. Bugüne kadar ülkece, 2023 hedefleri gibi birçok gelecek vizyonumuzu hayata geçirdik."

Işıkhan, gerek ulusal gerekse uluslararası ölçekte daha büyük hedefler belirlemeye devam ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"23 yılda yaptığımız milyarlarca liralık şehir yatırımlarımızla birlikte Kastamonu'da nelerin değiştiğini, nelerin geliştiğini en iyi sizler biliyorsunuz. Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini kapsayan TR82 Bölgesinde, istihdam oranı yüzde 51, işsizlik oranı yüzde 4,6, iş gücüne katılım oranı yüzde 53,7 olmuştur. 2002 yılından günümüze kadar ise toplam 62 bin 254 vatandaşımızın Kastamonu'da işe yerleşmesini sağladık. 2002 yılından günümüze kadar toplam 23 bin 236 vatandaşımızın mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ve girişimcilik eğitim programlarından yararlanmasını sağladık. İşbaşı eğitim programlarımızdan 2009 yılından günümüze kadar 12 bin 180 vatandaşımız yararlanmıştır. Aktif sigortalı sayısı son 23 yılda Kastamonu'da yüzde 82,9 seviyesinde artmıştır. Kastamonu'da bugüne kadar teşviklerden 30 bin 573 iş yeri yararlanmıştır. Ödenen toplam teşvik tutarı ise 2,4 milyar lirayı aşmıştır."

Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 oranında büyüdüğünü kaydeden Işıkhan, şu bilgileri verdi:

"Tam 20 çeyrektir kesintisiz büyüme sürecimiz devam ediyor. Bu istikrar, milletimizin üretkenliği ve devletimizin kararlı politikalarının somut bir yansımasıdır. Ekonomideki bu güçlü gidişat, iş gücü piyasasına da olumlu şekilde yansıyor. 2025 yılı Temmuz ayında işsiz sayısı, bir önceki aya göre 164 bin kişi azalarak 2 milyon 828 bine geriledi. Böylece işsizlik oranı 0,4 puan düşerek yüzde 8 seviyesine indi. Aynı dönemde istihdam edilenlerin sayısı 18 bin kişi artarak 32 milyon 582 bine ulaştı; istihdam oranımız ise yüzde 49,1 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı da 0,3 puanlık gerilemeyle yüzde 53,3 seviyesinde gerçekleşti. Özellikle gençlerimizin durumuna bakacak olursak 15-24 yaş grubunda işsizlik oranı bir ayda 0,9 puanlık düşüşle yüzde 15'e geriledi."

Bakan Işıkhan, bu olumlu tabloyu daha da ileriye taşımayı hedeflediklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye Yüzyılı'nda hem büyümede hem istihdamda yeni rekorlara ulaşacağımıza inancım tamdır. Tüm bunların yanı sıra altyapı, ulaşım ve çevre yatırımlarıyla Türkiye ve Kastamonu Türkiye Yüzyılı'na yakışır büyük değişimleri de yaşamaya devam edecektir. Kastamonu başta olmak üzere tüm şehirlerimizin çalışma hayatını hiçbir yapısal ve güncel sorun kalmayana kadar geliştirmeye, iyileştirmeye devam edeceğiz. Çünkü sürekli ilerleme ve sürekli gelişim ve değişim şuuru AK Parti’nin kuruluş ilkelerinden birisidir." (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

