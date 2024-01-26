Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması

Emekliye ek zam düzenlemesi son dakika gelişmeleri milyonlarca Bağ-Kur SSK emeklisi tarafından yakından takip ediliyor. Meclis SSK Bağ-Kur emekli maaşı düzenlemesi için onayı verdi. Zam oranları tüm herkes için yüzde 49,25’te eşitlendi. En düşük emekli maaşı da 7500 liradan 10.000 liraya yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan maaşların yatırılma tarihine ilişkin olarak, "Son zam oranları Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra oluşan aylık farkları yaklaşık bir hafta içerisinde emeklilerimizin hesabına da yatmış olacaktır." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları Çalıştayı'nda konuştu. Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

"Şunu çok iyi biliyoruz ki alın terleriyle ve hayır dualarıyla milletimize hizmeti şeref sayan sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümet kadrolarımıza en büyük destek de bu kıymetli büyüklerimizden gelmiştir.

Bu gerçekten hareket ederek emeklilerimizin hayatın ikinci baharı olarak tabir edilen bu dönemi mümkün olan en iyi koşullarda geçirmelerini sağlamak, bu süreçte onların yanında olmak bizim en temel vazifemizdir.

Türkiye çalışan, emek veren milletiyke Türkiye'dir aslında. Bu sebeple 2024 yılını sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tensipleriyle 'Emekliler Yılı' olarak ilan ettik.

Göreve geldiği günden beri hiçbir vatandaşı geride bırakmadan elindeki tüm imkanları milletimizin hizmetine sunan devletimizin bu önemli adımının Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek sosyal politikalarımız adına da hayırlı bir başlangıç olacağına inanmaktayım.

Ülkemizin bugünlerinde emeği olan vatandaşlarımızın gelecekte de her bakımdan müreffeh bir yaşam sürmelerini temenni ediyoruz. Bugün inşallah emeklilerimiz için bugüne kadar sağlamış olduğumuz imkanların çeşitlenerek artacağı bir yıl olacaktır.

EMEKLİLERİN ZAM ORANI

Emekliler Yılımıza dair ilk adımı emeklilerimize yapılan ek zamla atmış olduk. 2024 yılının ilk yarısı için memur emeklilerimize yüzde 49.25 artış sağlamıştık. SSK ve Bağkur emeklilerimize ise yüzde 37.57 olarak ortaya çıkan artış oranlarına 11,68 puan artış ekleyerek emekli maaşları artış oranlarını tüm emeklilerimiz için eşitledik.

Yani SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımızın maaş oranını da memur emeklisi vatandaşlarımız gibi yüzde 49.25'e yükseltmiş olduk. Tüm emeklilerimize bir kez daha buradan hayırlı olsun dilemek istiyorum.

Bunun yanı sıra emeklilerimizin emekli aylıkları her yılın ocak ve temmuz aylarında artmaktadır. Temmuz ayında da memurlar için toplu sözleşmenin, SSK ve Bağkur için de mevzuat çerçevesinde emekli aylıkları artmaktadır.

MAAŞLAR HESABA NE ZAMAN YATACAK?

Son zam oranları Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra oluşan aylık farkları yaklaşık bir hafta içerisinde emeklilerimizin hesabına da yatmış olacaktır.

Emeklilerimiz 21 yıldır hep önceliklerimiz arasında olmuştur."







